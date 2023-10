Fútbol de primera: se jugó la 12ª fecha

28 octubre, 2023

Este sábado y con tres partidos en Tres Arroyos, y uno fuera de la ciudad, se jugó la 12ª fecha del Torneo Clausura.

Cabe destacar, que el Globo debía enfrentar a Huracán Ciclista como visitante en Adolfo Gonzales Chaves pero su partido quedó reprogramado para el miércoles a las 14:00 por su participación en el Torneo Federal.

En tanto, la misma suerte correrá para El Nacional, que se medirá con el elenco de Leonardo Gómez por el mismo torneo en la jornada vespertina del domingo y el mismo miércoles a las 21:00 recibirá a Boca en el Catale.

Deportivo Garmense 0 – Once Corazones 4

En el “Diego Armando Maradona” Once Corazones venció de visitante a Garmense por 4 a 0 con los goles de Heim, Gutiérrez (2) y Fauquen.

Incidencias: No Hubo.

En tercera: Empataron 4 a 4

Quilmes 1 – Agrario 1

En el “Complejo Orfel Fontán”, El cervecero igualo 1 a 1 con Agrario. El gol local Zaragoza y para la visita anotó Tries.

Incidencias: No hubo.

En tercera: Ganó Agrario 3 a 0 y se consagró campeón invicto del año.

Resultados

Olimpo 0 – Independencia 1

En el “Complejo Aurinegro”, el Ventarrón batió a Olimpo con el gol de Tobías Gonzalez.

Incidencias: Expulsados Fuente, Romito y González (0) y Emanuel Gonzalez, Tobías Gonzalez y Lleral. (I).

En tercera: Ganó el Ventarrón 3 a 0

Colegiales 0 – Villa del Parque 1

En el “Victoriano Zubiri”, Villa del parque derrotó a Colegiales con gol de Cejas. Ahora disputará la promoción con San Martín.

Incidencias: Expulsado Elorza (c) doble amarilla.

En tercera: Ganó Villa 5 a 1

Libre: Recreativo Echegoyen

Posiciones de primera: Huracán* 26 Villa del Parque 20, Quilmes 19, Independencia 17, Ciclista 16*, El Nacional *, Echegoyen, Olimpo y Boca*14, Agrario y Once Corazones 13, Colegiales 11 y Garmense 0.

(*): Deben un partido

Promedios: Huracán 2.045, Agrario 1.632, El Nacional 1, 545, Colegiales1,522, Independencia 1.447, Huracán Ciclista 1.393, Quilmes 1.340, Boca 1.272, Once 1, 235, Echegoyen 1,212, Olimpo 1.208, Villa del Parque 1.143 (Promoción), Garmense 0.936( descendió).

Próxima fecha, 13ª: Recreativo Echegoyen – Quilmes, Agrario – Olimpo, Villa – El Nacional, Independencia – Colegiales, Boca – Huracán Ciclista, Huracán – Garmense. Libre: Once Corazones

Posiciones de tercera: Agrario 49 (#), Quilmes 44, Villa del Parque* 38, H. Ciclista 36*, Independencia* 34 Huracán* 33, Once Corazones 30, Recreativo Echegoyen y Boca*27, El Nacional* 25, Olimpo* 22, Colegiales* 18, Garmense 14.

(#) = Se consagró campeón

(*) = Tienen un partido menos

Volver