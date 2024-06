Fútbol de Primera: Se jugó la 7º fecha. Ciclista puntero y goleada de Huracán

23 junio, 2024

En una fecha con muchos goles se jugó la 7ª fecha del torneo Apertura donde ganaron Olimpo, Huracán y Once Corazones.

Hubo empate en el clásico chavense entre Independencia y Ciclista y también en Colegiales y El Nacional.

Resultados:

Independencia 1 – Huracán Ciclista 1

El puntero e invicto Ciclista visitó, en el clásico Chavense a Independencia y empató 1 a 1.

Goles: Villar para Ciclista y Gonzalez Oliver para Independencia.

Incidencias: se fue expulsado en Ciclista Augusto Ontivero.

Tercera: Independencia 2 -Huracán Ciclista 1.

Colegiales 2 – El Nacional 2 – Transmisión de LU 24

En su cancha el escolar recibió a El Nacional. Empataron, con un polémico arbitraje, en dos tantos.

Goles : Retamoso y Blas para Colegiales y Alvarado y Gasaneo para El Nacional.

Tercera: Colegiales 3 – El Nacional 0

Quilmes 3 – Boca Junior 1

En el complejo cervecero el local le gano a Boca por 3 a 1.

Goles: para el cervecero convirtieron Franco Gutiérrez, Sosa y Juan Rodríguez mientras que para Boca lo hizo Del Rio.

Incidencias : Anta le atajo un penal a Franco Gutiérrez de Quilmes y se fue expulsado en el cervecero, Máximo Espinal .

Tercera : Quilmes 2 -Boca Junior 3.

Huracán 4 – R. Echegoyen 3

En el Roberto Lorenzo Bottino, Huracán en una lluvia de goles, venció Recreativo por 4 a 3.

Goles : para el Globo convirtieron Agustín Fernández , Federico D’Annunzio , Facundo Meza y Lucio Barroca , y para los de Bellocq lo hicieron Facundo Gerónimo 2 y Axel Mink de tiro penal.

Incidencias: En Echegoyen se fue expulsado Holsman.

Tercera: Huracán 4 – Echegoyen 0.

Agrario 1 – Olimpo 3

Olimpo se trajo un triunfazo de De La Garma, al vencer a Agrario 3 a 1.

Goles: para Olimpo Urbistondo , San Martin y Romito y para el local Courtil.

Incidencias: se fue expulsado en Agrario, Gogna.

Tercera: Agrario 2 – Olimpo 0.

Claromecó 0 – Once Corazones 6

Once Corazones vapuleó a Claromecó en su cancha con una verdadera marea de goles y lo goleó por 6 a 0.Al término del encuentro renunció el técnico de la Villa Balnearia, Omar Fernández.

Goles: Marcos Bastías (RC) en contra, Julián Prieto, Regalado de penal , Leo Rivera (2), Matias Fauquen para los de Indio Rico.

Incidencias: expulsado Flamenco en Claromecó.

Tercera: Claromecó 1 – Once Corazones 2.

Posiciones Primera

Huracán Ciclista 15

Once Corazones 13

Huracán 12

El Nacional 11

Quilmes 10

Colegiales 9

Independencia 9

Olimpo 9

Echegoyen 7

Claromecó 7

Boca Junior 6

Agrario 4

Posiciones Tercera:

Colegiales 14

Agrario 12

Huracán 11

El Nacional 10

Independencia 10

Boca Junior 10

Olimpo 8

Echegoyen 8

Quilmes 8

Once Corazones 8

Huracán Ciclista 5

Claromecó 5

Promedios:

Huracán 1,981

H. Ciclista 1,618

Independencia 1,545

El Nacional 1,509

Agrario 1, 354

Quilmes 1, 345

Once Corazones 1,345

Olimpo 1,345

Boca Juniors 1,254

Colegiales 1,236

Echegoyen 1,181

Claromecó 1,000

Próxima fecha 8ª :

Boca Juniors – Once Corazones

El nacional -Independencia

Olimpo – Colegiales

Echegoyen – Quilmes

Huracán Ciclista – Huracán

Agrario – Claromecó

