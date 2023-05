Fútbol de Primera: se jugó la quinta fecha

14 mayo, 2023

Luego de algunas idas y vueltas y un parate de quince días debido a las inclemencias que no permitieron que el fútbol tenga actividad, este domingo volvió a rodar la pelota y se disputó la quinta fecha del fútbol de Primera. A continuación, los resultados de esta agradable jornada futbolera en la que quedó libre Colegiales.

Primera División

Villa 1 vs Boca 1

Independencia 3 vs Huracán 2

Agrario 2 vs Once Corazones 1

Echegoyen 0 vs Garmense 1

Quilmes 1 vs Huracán Ciclista 2

Olimpo 2 vs El Nacional 2



Posiciones

Huracán Ciclista 13

Independencia 10

Olimpo 8

Agrario 8

Colegiales 7

El Nacional 7

Boca 6

Garmense 5

Huracán 5

Villa 5

Once Corazones 3

Echegoyen 3

Garmense 2

Quilmes 0

Tercera División

Villa 1 vs Boca 1

Independencia 2 vs Huracán 1

Agrario 1 vs Once Corazones 1

Echegoyen 1 vs Garmense 1

Quilmes 3 vs Huracán Ciclista 2

Olimpo 0 vs El Nacional 1

Próxima fecha Primera, 6ª:, El Nacional – Colegiales, Huracán – Agrario, Boca –Independencia, Ciclista –Olimpo, Garmense – Quilmes, Once Corazones – Echegoyen.

Promedios: Huracán 2,000, Colegiales 1,760, El Nacional 1,680, Agrario 1,600, Independencia 1,382, Boca 1,369, Garmense 1,344, Ciclista 1, 340, Once 1,297, Quilmes 1,285 Echegoyen 1,242, Olimpo 1, 217 y Villa 1,148.

