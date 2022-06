Fútbol de Primera: todavía no hay campeón

12 junio, 2022

En Primera División aún no hay campeonato Apertura para El Nacional, ya que empató con Independencia 1 a 1 en el Catale y Garmense derrotó a Quilmes 1 a 0 en la 11ª fecha.

El Nacional 1 – Independencia 1

En el Catale, el Decano no pudo dar la vuelta olímpica ya que Independencia se lo empató al final 1 a 1. El gol del decano Vannieuwenhoven y empató Méndez para el ventarrón.

Preliminar: ganó Independencia 3 a 1.

Quilmes 0 – Garmense 1

En el complejo Orfel Fontán, Garmense ganó y puso suspenso al campeonato Apertura, una fecha más. El gol del verde, Gutiérrez.

Preliminar: ganó Garmense 4 a 2.

Colegiales 1 – Boca 1

En el Zubiri fue tablas en el clásico de barrio, 1 a 1. El gol xeneixe, Armesto (penal). Igualó Paguegui para el escolar también de penal.

Incidencias: expulsados Quintela (B), Ford (B) y Lantaño (B).

Preliminar: 1 a 1.

Ciclista 7 – Unión 0

En Chaves, el globo local, goleó al tatengue 7 a 0 con los goles de Villar (3), Arrachea, Ocampos D Alessandro y Mir.

Preliminar: ganó Ciclista 2 a 1.

Echegoyen 1 – Villa 1

En San Francisco de Bellocq, el local igualó con Villa 1 a 1. El gol de Ozcariz para los del bosque. Empató Moreno para el local.

Incidencias: expulsado López (E).

Preliminar: ganó Villa 3 a 2.

Once Corazones 1 –Huracán 1

En Indio Rico, Once y el globo empataron en un tanto en el Passanante. Monges convirtió para Once y Fritz para Huracán.

Incidencias: expulsado Elizondo (H).

Preliminar: ganó Huracán 1 a 0.

Libre: Olimpo.

Posiciones en Primera: El Nacional 23, Garmense 19, Ciclista 17, Independencia y Huracán 16, Once y Quilmes 13, Echegoyen 12, Colegiales y Olimpo 11, Unión 9, Boca 7, Villa 5.

Posiciones en Tercera: Ciclista 26, Huracán 22, Independencia 21, Olimpo 20, El Nacional 19, Once y Villa 16, Garmense 13, Echegoyen 12, Boca 8, Quilmes y Unión 6, Colegiales 5.

Promedios: Huracán 2,091, Garmense 1,900, El Nacional 1,791, Colegiales 1,687, Ciclista 1,306, Quilmes 1,300, Once 1,208, Echegoyen 1,200, Boca 1,166, Olimpo 1,125, Unión 1,083, Independencia 1,040 y Villa 0,933.

Próxima fecha: 12ª, Boca – Once, Villa – Quilmes, Huracán – El Nacional, Unión – Echegoyen, Independencia – Olimpo, Garmense – Colegiales.

Libre: Ciclista.

