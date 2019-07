Fútbol de Primera: tres punteros en la segunda fecha

En la continuidad del fútbol de Primera, se juega la segunda fecha del Clausura donde hay tres punteros.



En De La Garma Agrario recibe a Villa del Parque con el control de Dardo Espinosa con Juan Bustos y Marcial Frelis.

En Gonzales Chaves Independencia espera por Huracán con el arbitraje de Jose García con Pablo Martínez y Brian Di Franco.

En cancha del escolar Colegiales se mide con Unión, son árbitros Ezequiel Ostiza con Aidán Codagnone, Alfonso Colantonio y Antonella Cortadi.

En la Bombonerita Boca espera por Olimpo, dirigen Luciano García con Juan Namuncurá, Alan Colman y Magali Cortadi.

En el Catale El Nacional recibe a Ciclista con el arbitraje de una terna de Bahia Blanca.

Posiciones de Primera:

Villa, Unión y El Nacional 3, Ciclista, Once, Huracán, Colegiales 1, Boca, Olimpo, Independencia y Agrario 0.

Posiciones de Tercera:

Boca, Huracán, Olimpo, Independencia 3, Ciclista, Once 1, Unión, Villa, Colegiales, El Nacional y Agrario 0.

Promedios:

Huracán 2,276, Once Corazones 1,532, Colegiales 1,468, El Nacional 1,446, Unión 1,361, Boca 1,298, Independencia 1,298, Villa 1,272, Olimpo 1,034, Ciclista 0,936, Agrario 0,500