Fútbol de Primera: Una mujer herida en El Nacional – Olimpo. Boca único líder.

1 septiembre, 2024 7

Este domingo, el encuentro que disputaron El Nacional y Olimpo en el Antonio Mateo Catale se suspendió a los 28 minutos del 2º tiempo. Como saldo, hubo una mujer herida en los enfrentamientos que se dieron en ese estadio.

El hecho ocurrió en momentos en que El Nacional ganaba 4 a 1, y los hinchas de Olimpo le robaron una bandera a los locales y respondiendo la hinchada local, en medio de la batahola recibió un piedrazo la jugadora y capitana del equipo femenino del Decano, Noelia Ramírez, quien fue asistida fuera de la cancha.

La quinta fecha del Clausura tuvo como ganadores a Boca Junior, Colegiales, Huracán Ciclista y Quilmes.

Resultados:

El Nacional 4 – Olimpo 1 (suspendido a los 28´)

Goles: para El Nacional, Zaragoza (2), Alvarado y Ascensión. Para Olimpo, Bálsamo de penal.

Tercera: El Nacional 2 – Olimpo 2.

Boca Junior 2 – Deportivo Independencia 0

Boca Junior venció a Deportivo Independencia en su cancha 2 a 0 y es el único puntero del torneo Clausura de primera división.

Goles: Franco y Allende.

Incidencias: se fueron expulsados, en Boca Junior, Elías Banegas y Lleral en Deportivo Independencia.

Tercera: Boca Junior 0 – Deportivo Independencia 1.

Quilmes 1 – Recreativo Claromecó 0

Quilmes, en el Complejo, logró un gran triunfo frente a Recreativo Claromecó por 1 a 0.

Gol: Daloisio.

Tercera: Quilmes 1 – Recreativo Claromecó 0.

Recreativo Echegoyen 0 – Colegiales 2

El Escolar se trajo un triunfazo de San Francisco de Bellocq al vencer 2 a 0 a Recreativo Echegoyen.

Goles: Retamoso y Aguirre.

Tercera: Recreativo Echegoyen 3 – Colegiales 1.

Huracán Ciclista 3 – Agrario 0

En Chaves , Ciclista venció a agrario por 3 a 0 .

Goles: Santiago Ontivero, Augusto Ontivero y Villar.

Tercera: Huracán Ciclista 4 – Agrario 1.

Once Corazones 1 -Huracán 1

Huracán en su visita a Indio Rico se trajo un empate 1 a 1 frente a Once Corazones.

Goles: Rivera para Once Corazones y Oliver para Huracán.

Tercera: Once Corazones 4 – Huracán 0.

Posiciones:

Boca Junior 11

Huracán Ciclista 10

Quilmes 9

Huracán 8

Deportivo Independencia 8

Once Corazones 8

Recreativo Echegoyen 7

Colegiales 7

Olimpo 4*

Recreativo Claromecó 4

El Nacional 3*

Agrario 0

* suspendido a los 28 minutos del segundo tiempo.

Posiciones Tercera:

Huracán 32

Boca Junior 30

Recreativo Echegoyen 25

Agrario 24

Deportivo Independencia 23

Once Corazones 23

Huracán Ciclista 22

Colegiales 21

Olimpo 20

Quilmes 19

El Nacional 15

Recreativo Claromecó 7

Promedios:

Huracán 1,968

Huracán Ciclista 1,671

Deportivo Independencia 1,515

El Nacional 1,476*

Once Corazones 1,375

Boca Juniors 1,359

Quilmes 1,343

Olimpo 1,285*

Colegiales 1,234

Recreativo Echegoyen 1,234

Agrario 1,150

Recreativo Claromecó 0,937

* tienen un partido suspendido.

Próxima Fecha, 6ª:

Quilmes -Once Corazones

Huracán – Boca Juniors

Colegiales -Huracán Ciclista

Deportivo Independencia – Recreativo Echegoyen

Agrario – El Nacional

Recreativo Claromecó -Olimpo

Volver