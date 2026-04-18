Futbol de Primera: Villa ganó en el inicio de la tercera fecha

18 abril, 2026 168

Este sábado con la victoria de Villa sobre Independencia, se puso en marcha la 3° fecha del torneo de Primera División.

Villa Del Parque 2 – Independencia 0

Formaciones:

Villa: Facundo Charmelo; Uriel Leguizamón, Ian Bustos, Jesús Espinal, Santiago Fernández; Tomás Blas, Mirko Suhit, Joaquín Rodríguez; Bautista Ozcariz, Tomás Thomassen y Franco Gutiérrez. DT: Eduardo Anzarda – Cristian Luquez.

Independencia: Bautista Etcheverry; Mario Gijsberts, Gonzalo Gómez de Saravia, Cristian Villar, Bautista Arrachea; Facundo Ortolachipi, Manuel González, Gino Aberastegui, Agustín Quiroga; Luciano Duguine y Tobías González. DT: Guillermo Orsili.

Goles de penal Franco Gutiérrez y Tomás Thomassen

Incidencias: Facundo Charmelo atajó dos penales uno a Tobías González y otro a Manuel González

Tercera: empataron 3 a 3

La fecha continuará este domingo desde las 14 con el partido de Huracán Ciclista – El Nacional, 14:30 Huracán – San Martín, Colegiales – Once Corazones, Olimpo – Quilmes transmite LU 24 y 15:30 Echegoyen – Boca Juniors

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