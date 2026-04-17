Fútbol de Primera: Villa- Independencia abren la 3ª fecha del Apertura

17 abril, 2026 0

Este sábado a partir de las 15:30, en el Bosque, Villa del Parque e Independencia abren la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera División.

La fecha se completa el domingo en distintos horarios a raíz de que se juega el superclásico entre River- Boca.

Programación:

A partir de las 14:00 en Chaves juegan Huracán Ciclista y El Nacional.

En el horario de la 14:30 se van a enfrentar:

En el Bottino, Huracán recibe a San Martín.

Colegiales, en el Zubiri recibe a Once Corazones.

En el Complejo Aurinegro con transmisión de LU 24, Olimpo será anfitrión de Quilmes.

La jornada finaliza a las 15:30 en San Francisco de Bellocq, con el encuentro entre Echegoyen y Boca.

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