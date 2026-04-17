Fútbol de Primera: Villa- Independencia abren la 3ª fecha del Apertura
Este sábado a partir de las 15:30, en el Bosque, Villa del Parque e Independencia abren la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera División.
La fecha se completa el domingo en distintos horarios a raíz de que se juega el superclásico entre River- Boca.
Programación:
A partir de las 14:00 en Chaves juegan Huracán Ciclista y El Nacional.
En el horario de la 14:30 se van a enfrentar:
En el Bottino, Huracán recibe a San Martín.
Colegiales, en el Zubiri recibe a Once Corazones.
En el Complejo Aurinegro con transmisión de LU 24, Olimpo será anfitrión de Quilmes.
La jornada finaliza a las 15:30 en San Francisco de Bellocq, con el encuentro entre Echegoyen y Boca.