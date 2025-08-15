Fútbol de Primera: Villa y Colegiales abren la 8ª fecha

15 agosto, 2025 0

Este sábado, Villa del Parque y Colegiales, con el arbitraje de Miguel Rossi abren la octava fecha de Torneo Clausura de Primera División.

La fecha se cierra el domingo con los siguientes partidos:

El puntero Boca Juniors recibe a Once Corazones. Dirige Emanuel Paguegui. (Transmisión de LU 24).

En el Complejo, Olimpo será anfitrión de Alumni. Impartirá justicia Maite Otaegui.

En el Bottino, habrá choque de Globos van a jugar Huracán y Huracán Ciclista. Será juez del partido Marcial Frelis.

Con una terna Bahiense como jueces, en Chaves se enfrentan Deportivo Independencia y Quilmes.

El Nacional, luego de vencer en el clásico a Huracán, viaja a San Francisco de Bellocq para jugar frente a Recreativo Echegoyen. Arbitran jueves de Bahía Blanca.

