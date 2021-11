Fútbol de Segunda: Agrario y Barra mandan en la zona Chaves, Cascallares y Copetonas en la Costa.

Se jugó esta tarde la tercera fecha del Clausura de Segunda, Agrario y Barra son punteros en zona Chaves y Cascallares y Copetonas en la zona Costa.

Alumni 0 vs. ACDC 0

En la ciudad de Orense, fue empate en cero entre el local y los cristianos. Incidencia: Expulsado Corral (ACDC). En cuarta ganó Alumni 1 a 0.

Claromecó 0 vs. Agrario 2

Los de De la Garma vencieron de visitante en la Costa por 2 a 0 con los goles Tadeo Gándara y Franco Molina. Preliminar: ganó Agrario 2 a 0.

Echegoyen 2 vs. San Martín 1

En San Francisco de Bellocq, el local venció al Santo Chavense por 2 a 1, con los goles de Moreno y Plaza. El descuento fue de Agustín Paradisi para los de Chaves. Preliminar: 1 a 1.

Copetonas 0 vs. Central 0

En la vecina localidad, fue igualdad sin goles. Preliminar: ganó Copetonas 2 a 1.

Argentino 0 vs. Barra 3

Barra venció de visitante al Bicho 3 a 0 con goles de Chazarreta (penal), Bramajo y Monges. Preliminar: ganó Barra 2 a 0 .

Libre: Cascallares.

Próxima Fecha: 4ª: ACDC vs. Argentino; Barra vs. Claromecó; Agrario vs. Echegoyen; San Martín vs. Copetonas; Central vs. Cascallares. Libre: Alumni.

Posiciones Segunda

Zona Chaves: Agrario y Barra 7, San Martín 6, Central 4, ACDC 1 .

Zona Costa: Cascallares y Copetonas 4, Echegoyen 3, Alumni 2, Claromecó 1, Argentino 0.

Posiciones Cuarta

Zona Chaves: Agrario 16, Barra 14, San Martín 13, ACDC 8, Central 4.

Zona Costa: Alumni 11, Copetonas, Echegoyen y Argentino 9, Cascallares 8, Claromecó 7.

