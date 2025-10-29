Fútbol de Segunda: Agrario y Claromecó (por penales), los ganadores de la fecha 1° del Pentagonal
Este martes por la noche, con los triunfos de: Agrario frente a Argentino y el de Claromecó frente a Unión por penales, se jugó la primera fecha del Pentagonal final del Clausura de Segunda División.
Resultados:
Unión 0 (0) – Recreativo Claromecó 0 (3)
Incidencias: fue expulsado en Unión, Joaquín Salazar
Definicion por penales:
Para Unión, erraron: Jonathan Espinosa -estrellando su remate en el travesaño-, Juan Sollano y Lucas Amado -ambos tirando su remate afuera-.
Para Recreativo Claromecó, marcaron: Dario Pego, Claudio Navarrete y Luis Werahane, mientras que Agustín Bolado erró su tiro.
Agrario 2 –Argentino Junior 0
Gol: Matias Humoffe
Incidencias: no hubo.
Libre: San Martin
Posiciones:
Comenzó el Pentagonal y dejó su primera fecha completada. Agrario fue el que más sumó en la jornada, por su triunfo ante Argentino Junior y lidera en soledad. Claromecó, es su escolta tras haberle ganado a Unión por penales y sumó un punto extra además del de la igualdad.
Agrário 3 PTS.
Recreativo Claromecó 2 PTS.
Unión 1 PTS.
San Martín 0 PTS.
Argentino Junior 0 PTS.
Próxima fecha 2ª del Pentagonal:
La segunda jornada tendrá lugar este viernes, a partir de las 21:00 horas con los siguientes partidos:
Argentino Junior – Unión en cancha de El Nacional (árbitro: Walter Torraca).
Recreativo Claromecó – San Martin en cancha de Echegoyen (árbitro: Emanuel Paguegui).
Libre: Agrario