Fútbol de Segunda: Agrario y Claromecó (por penales), los ganadores de la fecha 1° del Pentagonal

29 octubre, 2025

Este martes por la noche, con los triunfos de: Agrario frente a Argentino y el de Claromecó frente a Unión por penales, se jugó la primera fecha del Pentagonal final del Clausura de Segunda División.

Resultados:

Unión 0 (0) – Recreativo Claromecó 0 (3)

Incidencias: fue expulsado en Unión, Joaquín Salazar

Definicion por penales:

Para Unión, erraron: Jonathan Espinosa -estrellando su remate en el travesaño-, Juan Sollano y Lucas Amado -ambos tirando su remate afuera-.

Para Recreativo Claromecó, marcaron: Dario Pego, Claudio Navarrete y Luis Werahane, mientras que Agustín Bolado erró su tiro.

Agrario 2 –Argentino Junior 0

Gol: Matias Humoffe

Incidencias: no hubo.

Libre: San Martin

Posiciones:

Comenzó el Pentagonal y dejó su primera fecha completada. Agrario fue el que más sumó en la jornada, por su triunfo ante Argentino Junior y lidera en soledad. Claromecó, es su escolta tras haberle ganado a Unión por penales y sumó un punto extra además del de la igualdad.



Agrário 3 PTS.

Recreativo Claromecó 2 PTS.

Unión 1 PTS.

San Martín 0 PTS.

Argentino Junior 0 PTS.

Próxima fecha 2ª del Pentagonal:

La segunda jornada tendrá lugar este viernes, a partir de las 21:00 horas con los siguientes partidos:

Argentino Junior – Unión en cancha de El Nacional (árbitro: Walter Torraca).

Recreativo Claromecó – San Martin en cancha de Echegoyen (árbitro: Emanuel Paguegui).

Libre: Agrario

