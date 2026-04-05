Futbol de Segunda: Alumni ganó y es puntero invicto

5 abril, 2026 55

Este domingo, se completó la tercera fecha en el Campeonato de fútbol del Ascenso

Alumni 1 vs Agrario 0

Formaciones:

Alumni: Nicolas Herrera; Camilo Cabodevilla, Bautista Peñalba, Agustín Bucci, Alejandro Novara; Manuel Martínez, Mirko Pérez, Cristian Roteño, Agustín Montenegro; Kevin Ortueta y Tomas Sosa. DT: Omar Fournier.

Agrario: Maximiliano Ces; Juan Cruz Ganim, Dante Ramallo, German Freidiaz, Gino Barcellandi; Kevin Romano, Elian Cappa, Sócrates Courtil, Ignacio Ausmendi; Gonzalo Bravo y Leonel Tries. DT: Cristian Di Rocco.

Gol de Kevin Ortueta

Resultado Cuarta: Victoria de Agrario 3 a 1

Posiciones Segunda: Alumni 9, Unión 6, Copetonas 5, Agrario 4, Claromecó 4, Argentinos 4, Central 3, Garmense 2, A.C.D.C 1, Barra 1 y Cascallares 0.

Posiciones Cuarta: Copetonas 7, Unión 7, Agrario 6, Claromecó 5, Alumni 4, Barra 4, Central 3, Argentinos 2, Cascallares 1, A.C.D.C 1, Garmense 0.

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