Futbol de Segunda: Alumni sigue invicto y puntero

18 abril, 2026 0

Este sábado, A.C.D.C perdió contra Alumni, uno de los dos partidos restantes por la Cuarta fecha del Ascenso. El conjunto Orensano, impuso su juego logrando así su cuarto triunfo al hilo y continúa mirando a los demás desde arriba en la tabla

A.C.D.C 0 vs Alumni 2.

Formaciones:

A.C.D.C: Matías Del Grande, Juan Cruz Benítez, Kevin Moreyra, Carlos Ferez, Tomás Hinding; Benjamín Irigoin, Tiziano Zúñiga, Nicolás Sauce, Federico Llanos; Nicolás García y Axel Galli. DT: Guillermo Sauce.

Alumni: Nicolás Herrera; Nazareno Torres, Bautista Peñalba, Agustín Bucci, Noel Funes; Manuel Martínez, Cristian Roteño, Mirko Pérez, Agustín Montenegro; Kevin Ortueta y Tomás Sosa. DT: Omar Fournier.

Goles: Bautista Peñalba y Agustín Montenegro

Incidencias: Matías Del Grande le atajó un penal a Kevin Ortueta, Expulsado Benjamín Irigoin en A.C.D.C

Resultado Cuarta: Victoria de A.C.D.C 3 a 2

La fecha finaliza este domingo con el partido de Claromecó – Barra

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