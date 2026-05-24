Fútbol de Segunda Alumni y Agrario punteros

24 mayo, 2026 0

Este domingo, con la victoria de Alumni se completó la 7° fecha del torneo de Segunda.

Resultado:

Copetonas 1 – Alumni 2

Copetonas: Javier Bracamonte; Catriel Alfaro, Geremias Hensen, Mauro Sallago, Francisco Hansen; Alan Bromsoe, Luciano Sallago, Tobías Epulef, Gustavo Lacoste; Genaro Kohl y Kevin Arana. DT: Marcos García.

Alumni: Nicolás Herrera; Camilo Cabodevilla, Bautista Peñalba, Agustín Bucci, Noel Funes; Manuel Martínez, Cristian Roteño, Agustín Montenegro, Valentin Cernuda; Kevin Ortueta y Tomás Sosa. DT: Omar Fournier.

Goles: Gustavo Lacoste Copetonas, Kevin Ortueta y de penal Tomás Sosa Alumni.

Incidencia: Expulsados David Funes, Mauro Sallago en Copetonas y Matías Mathisen en Alumni.

Cuarta empataron 5 a 5

Posiciones:

Segunda: Agrario 16, Alumni 16, Claromecó 13, Argentino 10, Copetonas 9, Garmense 9, Unión 8, Barra 5, Cascallares 4, Central 3 y A.C.D.C 2.

Cuarta: Argentino 16, Copetonas 13, Unión 11, Juan E. Barra 10, Garmense 10, Claromecó 9, Agrario 8, Central 6, A.C D.C 5, Alumni 3, Cascallares 2.

Próxima fecha: A.C.D.C – Argentino, Unión – Juan E. Barra, Cascallares – Recreativo Claromecó, Agrario – Central y Alumni – Garmense. Libre Copetonas.

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