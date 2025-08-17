Fútbol de Segunda: ¡Argentino Junior, el nuevo líder!

También este domingo, se completó la 7º Fecha del Clausura en Segunda, con los siguientes partidos:

Agrario1 – 1 Unión

Formaciones:

Agrario 4 – 4 – 2: M. Ces, L. Caparros, G. Barcellandi, Y. Moreno, G. Pan, T. Salvatico, I. Ausmendi, R. Coronel, M. Humoffe, F. Ramos y L Tries.

Director técnico: Osvaldo Álvarez.

Unión 4 – 4 – 2: J. Salazar, A. Marín, J. Sollano, A. Vázquez, O. Turienzo, E. Quintana, C. González, J. Espinosa, T. Quintana, C. Maldonado y L. Carrera.

Director técnico: Lucas Martínez.

Incidencias: Maximiliano Ces le atajó un penal a Tomás Quintana (A), Joaquín Salazar le atajó un penal a Leonel Tries (U). Además, fueron expulsados, Lucas Amado y Santiago Vidal en Unión.

Goles: Matías Humoffe (A), Lucas Amado (U)

Resultado Cuarta: Ganó Unión 3 a 0

San Martin 1 – 0 Deportivo Garmense

Formaciones:

San Martin 4 – 4 – 2: N. Bellusci, J. Toledo, E. Vissani, B. Osses, I. Bonini, B. Piscicelli, A. Díaz, L. Mozo, S. Schifini, L. González y C. Vargas.

Director técnico: Maximiliano Siervo.

Deportivo Garmense 4 – 3 – 1 – 2: E. De Hormaechea, M. Díaz, B. Díaz, T. Gándara, E. Maglione, G. Spíndola, K. Romano, R. Formenti, O. Otreras, B. Del Rio y B. Caparros.

Director técnico: Mariano López.

Incidencias: fueron expulsados, Gonzalo Spíndola en Garmense y Kaike Dávila en San Martin.

Gol: Enzo Vissani (SM)

Resultado Cuarta: Ganó Garmense 5 a 3

Posiciones Segunda:

¡ARGENTINO JUNIOR NUEVO LIDER! El Bichito ganó ante Copetonas y tras el empate de Agrario y Unión, quedó como puntero del torneo. San Martin, ganó un importante partido ante Garmense y se ubica tercero.

Argentinos Junior 15 Pts.

Agrario 14 Pts.

Unión 12 Pts.

San Martín 12 Pts.

Recreativo Claromecó 9 Pts.

Garmense 9 Pts.

Central 8 Pts.

Cascallares 7 Pts.

Juan E. Barra 4 Pts.

A.C.D.C 3 Pts.

Copetonas 2 Pts.

Tabla para Liguilla:

En la clasificación a Liguilla, Central logró un triunfo clave. Triunfo ante Juan E. Barra y ahora le saca 3 puntos a la ACDC. Cascallares también triunfo y se ilusiona en las ultimas jornadas.

Recreativo Claromecó 32 Pts.

A LIGUILLA: Argentinos Junior 31 Pts.

A LIGUILLA: San Martin 31 Pts.

A LIGUILLA: Agrario 30 Pts.

A LIGUILLA: Garmense 24 Pts.

A LIGUILLA: Central 19 Pts.

A.C.D.C 16 Pts.

Juan E. Barra 15 Pts.

Cascallares 12 Pts.

Copetonas 9 Pts.

Posiciones Cuarta:

¡El Tatengue, UNICO LIDER! Unión venció a Agrario y aprovechó el empate de Argentino Junior para ser líder solitario de la reserva. Central, volvió a ganar y sigue expectante con ilusión de seguir escalando.

Unión 18 Pts.

Argentino Junior 16 Pts.

Central 13 Pts.

Garmense 13 Pts.

Copetonas 12 Pts.

Juan E. Barra 9 Pts.

Cascallares 9 Pts.

A.C.D.C 4 Pts.

Recreativo Claromecó 3 Pts.

Agrario 3 Pts.

San Martin 1 Pto.

Próxima fecha N°8 del Torneo Clausura:

La Fecha 8 tendrá como atractivo a la visita del líder a Garmense. Sus perseguidores, jugarán ante ACDC y Claromecó, como visitantes.

A.C.D.C vs San Martin

Unión vs Central

Garmense vs Argentinos Junior

Copetonas vs Cascallares

Recreativo Claromecó vs Agrario

Equipo que queda libre: Juan E. Barra.

Foto: Alejandro Zygal (@zy.foto)

