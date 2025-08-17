Fútbol de Segunda: ¡Argentino Junior, el nuevo líder!
También este domingo, se completó la 7º Fecha del Clausura en Segunda, con los siguientes partidos:
Agrario1 – 1 Unión
Formaciones:
Agrario 4 – 4 – 2: M. Ces, L. Caparros, G. Barcellandi, Y. Moreno, G. Pan, T. Salvatico, I. Ausmendi, R. Coronel, M. Humoffe, F. Ramos y L Tries.
Director técnico: Osvaldo Álvarez.
Unión 4 – 4 – 2: J. Salazar, A. Marín, J. Sollano, A. Vázquez, O. Turienzo, E. Quintana, C. González, J. Espinosa, T. Quintana, C. Maldonado y L. Carrera.
Director técnico: Lucas Martínez.
Incidencias: Maximiliano Ces le atajó un penal a Tomás Quintana (A), Joaquín Salazar le atajó un penal a Leonel Tries (U). Además, fueron expulsados, Lucas Amado y Santiago Vidal en Unión.
Goles: Matías Humoffe (A), Lucas Amado (U)
Resultado Cuarta: Ganó Unión 3 a 0
San Martin 1 – 0 Deportivo Garmense
Formaciones:
San Martin 4 – 4 – 2: N. Bellusci, J. Toledo, E. Vissani, B. Osses, I. Bonini, B. Piscicelli, A. Díaz, L. Mozo, S. Schifini, L. González y C. Vargas.
Director técnico: Maximiliano Siervo.
Deportivo Garmense 4 – 3 – 1 – 2: E. De Hormaechea, M. Díaz, B. Díaz, T. Gándara, E. Maglione, G. Spíndola, K. Romano, R. Formenti, O. Otreras, B. Del Rio y B. Caparros.
Director técnico: Mariano López.
Incidencias: fueron expulsados, Gonzalo Spíndola en Garmense y Kaike Dávila en San Martin.
Gol: Enzo Vissani (SM)
Resultado Cuarta: Ganó Garmense 5 a 3
Posiciones Segunda:
¡ARGENTINO JUNIOR NUEVO LIDER! El Bichito ganó ante Copetonas y tras el empate de Agrario y Unión, quedó como puntero del torneo. San Martin, ganó un importante partido ante Garmense y se ubica tercero.
Argentinos Junior 15 Pts.
Agrario 14 Pts.
Unión 12 Pts.
San Martín 12 Pts.
Recreativo Claromecó 9 Pts.
Garmense 9 Pts.
Central 8 Pts.
Cascallares 7 Pts.
Juan E. Barra 4 Pts.
A.C.D.C 3 Pts.
Copetonas 2 Pts.
Tabla para Liguilla:
En la clasificación a Liguilla, Central logró un triunfo clave. Triunfo ante Juan E. Barra y ahora le saca 3 puntos a la ACDC. Cascallares también triunfo y se ilusiona en las ultimas jornadas.
Recreativo Claromecó 32 Pts.
A LIGUILLA: Argentinos Junior 31 Pts.
A LIGUILLA: San Martin 31 Pts.
A LIGUILLA: Agrario 30 Pts.
A LIGUILLA: Garmense 24 Pts.
A LIGUILLA: Central 19 Pts.
A.C.D.C 16 Pts.
Juan E. Barra 15 Pts.
Cascallares 12 Pts.
Copetonas 9 Pts.
Posiciones Cuarta:
¡El Tatengue, UNICO LIDER! Unión venció a Agrario y aprovechó el empate de Argentino Junior para ser líder solitario de la reserva. Central, volvió a ganar y sigue expectante con ilusión de seguir escalando.
Unión 18 Pts.
Argentino Junior 16 Pts.
Central 13 Pts.
Garmense 13 Pts.
Copetonas 12 Pts.
Juan E. Barra 9 Pts.
Cascallares 9 Pts.
A.C.D.C 4 Pts.
Recreativo Claromecó 3 Pts.
Agrario 3 Pts.
San Martin 1 Pto.
Próxima fecha N°8 del Torneo Clausura:
La Fecha 8 tendrá como atractivo a la visita del líder a Garmense. Sus perseguidores, jugarán ante ACDC y Claromecó, como visitantes.
A.C.D.C vs San Martin
Unión vs Central
Garmense vs Argentinos Junior
Copetonas vs Cascallares
Recreativo Claromecó vs Agrario
Equipo que queda libre: Juan E. Barra.
Foto: Alejandro Zygal (@zy.foto)