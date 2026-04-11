Fútbol de Segunda: Argentino le ganó a Central

11 abril, 2026 0

Inicio la cuarta fecha del torneo de Segunda División, Argentino derrotó 1 a 0 a Central



Central 0 vs Argentino 1

Formaciones:

Central: Benjamín Ancho, Facundo Escudero, Emiliano Giménez, Franco Ovando, Gastón Paule, Omar Turienzo, Matías Regalía, Matías Tolaba, Emanuel Saigueque, Tomás Pallero y Maxi Lozano, DT: Pablo Regalía.

Argentino: Joaquín Zalazar, Benjamín Rodríguez, Alan Troncoso, Cristian Peralta y Gerónimo Agustín; Marcos Bastias, Nahuel Viera y Oscar Bastias; Nahuel Miranda, Facundo Gerónimo y Franco Miranda. DT: Juan Zubillaga.

Gol de Franco Miranda.

Resultado Cuarta: Victoria de Argentino 1 a 0

Posiciones Segunda: Argentino 7, Alumni 6, Unión 6, Copetonas 5, Agrario 4, Claromecó 4, Central 3, Garmense 2, A.C.D.C 1, Barra 1 y Cascallares 0.

Posiciones Cuarta: Copetonas 7, Unión 7, Claromecó 5, Argentino 5, Alumni 4, Juan E. Barra 4, Central 3, Agrario 3, Cascallares 1, A.C D.C 1, Garmense 0.

La fecha continuará mañana con dos partidos, entre Agrario – Copetonas y Cascallares – Deportivo Garmense.

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