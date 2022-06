Fútbol de Segunda: Barra ganó el cotejo postergado

20 junio, 2022 Leido: 34

Barra logró un triunfo de visitante en el Fortín, al vencer 2 a 0 a Cascallares por el partido pendiente de la 2ª fecha del Oficial de Ascenso.

Juan E. Barra batió a Cascallares 2 a 0 en la cancha del rojinegro, con los goles de Stempels (en contra) y Martínez.

Incidencias: fue expulsado Escudero (c), Probestini (B) y Iraztorza(C). Preliminar: ganó Barra 1 a 0.

Posiciones en Segunda: Claromecó 20, Agrario 19, San Martín 13, Alumni, Copetonas y Cascallares y Barra 10, Argentino 9, Central 6, ACDC 4.

Posiciones en Cuarta: Alumni y San Martín 15, Agrario 14, Barra 11, Copetonas 10, Argentino y Central 9, Claromecó y ACDC 7, Cascallares 6.

Próxima Fecha: 7ª, (última) Copetonas vs. Alumni, ACDC vs. Barra, Argentino vs. Central, Agrario vs. Cascallares y San Martín vs. Claromecó.

