Fútbol de Segunda: Barra líder en la zona Chaves y Copetonas en la Costa

21 noviembre, 2021 Leido: 11

Se llevó a cabo la 4ª fecha del futbol de segunda local por el torneo Oficial que dejo dos líderes: Barra y Copetonas en sus respectivas zonas.



Central 3 vs. Cascallares 1

El deportivo batió al rojinegro por 3 a 1 con goles de Silva (2) y Saihueque. González convirtió para Cascallares.

Cuarta: ganó Cascallares 1 a 0.

ACDC 0 vs. Argentino 2

El bicho venció de visitante a los cristianos por 2 a 0 con los goles de Gerónimo y Minor. Preliminar: Ganó Argentino 2 a 1.

Barra 3 vs. Claromecó 0

En Juan Eulogio Barra, los locales derrotaron a los de la playa por 3 a 0 y son líderes en su zona. Los goles: Chamarreta (penal), Pérez y Acosta. Preliminar: ganó Barra 2 a 0.

San Martín 2 vs. Copetonas 2

En Chaves, el Santo venció a los blanquinegros 2 a 0 con los goles de Magine (en contra) y Agustín Paradisi.

El descuento Arana para la visita.

Incidencias: expulsado Funes (C). Preliminar: ganó Copetonas 3 a 1.

Agrario 1 vs. Echegoyen 1

En De la Garma, fue empate 1 a 1. Auzmendi el gol de Agrario y Minsk para Echegoyen. Incidencias : Expulsados Cristovao( DT Echegoyen), Merlo (E) , Rodrigo Baquero (A) y Sosa (A) . Preliminar : 1 a 1 .

Libre: Alumni.

Posiciones en Segunda

Zona Chaves: Barra 10, Central y Agrario 8, San Martin 7, ACDC 1.

Zona Costa: Copetonas 5, Echegoyen y Cascallares 4, Argentino 3, Alumni 2, Claromecó 1.

Próxima fecha: 5ª (anteúltima): Claromecó vs ACDC, Echegoyen vs. Barra, Copetonas vs. Agrario Cascallares vs San Martin, Alumni vs Central. Libre: Argentino.

Posiciones en Cuarta

Zona Chaves: Agrario y Barra 17, San Martin 13, ACDC 8, Central 4.

Zona Costa: Copetonas y Argentino 12, Cascallares y Alumni 11, Echegoyen 10, Claromecó 7.

