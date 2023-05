Fútbol de Segunda: Barra sigue en la punta con más diferencia

21 mayo, 2023

Se completó la cuarta fecha del Oficial de fútbol de Ascenso, que consolida en la punta al equipo de Juan E. Barra.

Barra fue visitante en Cascallares donde el local cayó por 2 a 0, con los goles de González Oliver y Curcio.

Incidencia: fue expulsado Goñi del local.

En cuarta también fue triunfo visitante por 3 a 1.

En Gonzales Chaves, San Martín y Unión empataron 1 a 1 con goles de Diego Rivera – de penal -del Tatengue y Arbulu convirtió para el Santo.

En cuarta ganó la visita 4 a 1.

Claromecó como local, venció a Copetonas 5 a 3. Los goles del local: Montero, Saint Martin por 2, Cirulli y Bolado. Por Copetonas, Octavio Lacoste por 2 y Castillo de penal.

Incidencia: se fueron expulsados Marín del local y Bardelli de la visita.

En cuarta también triunfo de Claromecó 2 a 1.

En los adelantados del sábado, Argentino Junior le ganó a La ACDC 2 a 0, con goles de Turienzo y Sosa.

En cuarta, ganó el Bicho 2 a 1.

En cancha de los cristianos, Deportivo Central venció a Alumni 3 a 1, con los goles de Morán, Maldonado y Villalba – de penal- . El descuento, Zubillaga.

En cuarta empataron 2 a 2.

Posiciones de Segunda: Juan E. Barra 12, Unión y Claromecó 7, San Martín, Argentino y Alumni 5, Copetonas y Cascallares 4, Central y ACDC, 3.

Posiciones de Cuarta: Claromecó 12, Argentino 9, ACDC 7, Central y Alumni 6, San Martín y Unión 4, Copetonas y Barra 3, Cascallares 1.

Próxima fecha: Unión vs Central, ACDC vs Cascallares, Copetonas vs San Martín, Alumni vs Argentino, Barra vs Claromecó.

Volver