Fútbol de Segunda: Barra y Cascallares líderes en sus zonas

Se jugó la 4ª fecha del fútbol de Segunda División de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, en la que quedaron como punteros Barra en la zona Chaves y Cascallares en la zona de la Costa.

San Martín, Agrario y ACDC son escoltas en la zona Chaves y Echegoyen en la zona Costera.

Síntesis de los encuentros:

ACDC 1 vs. Central 1|

En la cancha de los cristianos, fue empate. El gol de los locales, en el primer tiempo, Ávila. En el complemento igualó Marcos Leguizamón para la visita.

Incidencias: Expulsado Leguizamón (ACDC).

Preliminar: suspendido por el estado del campo.

Barra 0 vs. San Martín 0

En Juan Eulogio Barra se dividieron honores, fue empate sin abrir el marcador.

Incidencias: Expulsado Argüello (B)

Cuarta: empate 2 a 2.

Echegoyen 2 vs. Alumni 1

En San Francisco de Bellocq, los locales dieron vuelta el cotejo y vencieron con los goles de Gómez y Sallago en el segundo tiempo. El tanto orensano, Lozano.

Incidencias: Expulsados Socobehere (A) y Moreno (E).

Preliminar: Ganó Echegoyen 9 a 1.

Claromecó 1 vs. Copetonas 2

En la villa balnearia, los celestes y blancos cayeron ante el elenco copetonense por 2 a 1.

En el primer tiempo no hubo goles, en el segundo período, Rodriguez abrió la cuenta para el local, empato Funes y Hastrup le dio el triunfo al visitante.

Incidencias: Expulsados Bronsoe (Cop) y Regalado (Cop).

Cuarta: Ganó Copetonas 2 a 1.

Argentino 1 vs. Cascallares 4

En la cancha del “Bicho”, los del Fortín, lograron un triunfo fundamental por 4 a 1.

En el primer periodo Minor convirtió para los bichitos. En el segundo tiempo Maldonado, Zaragoza y Salomón (2) le dieron el triunfo a Cascallares.

Incidencias: Expulsados Vázquez (A), Minor(A). Larsen (C) le atajo un penal a Morán (A).

Preliminar: empate 1 a 1.

Libre: Agrario.

Posiciones:

Zona Chaves: Barra 6, San Martín y Agrario 5, ACDC 2, Central 1.

Zona Costa: Cascallares 10, Echegoyen 9, Copetonas 7, Alumni 4, Argentino 2, Claromecó 1.

Posiciones en cuarta:

Zona Chaves: San Martín, Agrario y Barra 7, ACDC 1, Central 0.

Zona Costa: Echegoyen 8, Agrario 6, Claromecó y Cascallares 5, Alumni 4 y Copetonas 3.

Próxima fecha, 5ª: Central vs. Agrario, San Martín vs. ACDC, Copetonas vs. Alumni, Cascallares vs. Claromecó, Argentino vs. Echegoyen.

Libre : Barra.

