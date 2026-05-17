Fútbol de Segunda: Claromecó alcanzó a Alumni
Este domingo, con la victoria de Claromecó, se disputó el partido restante por la 6º fecha del campeonato de Segunda División.
Resultado:
Claromecó 2 – Central 0
Formaciones:
Claromecó: Nahuel Balul; Kevin Roppel, Gaspar Saint Martín, Yoel Sosa, Luis Wehrhahne; Agustín Abatedaga, Franco Fernández, Facundo Ledesma, Dylan Valbuena; Diego Ilzarbe y Fantino Peralta. DT: Omar Fernández.
Central: Ángel Galman; Emiliano Giménez, Franco Ovando, Leonardo Cabello, Facundo Escudero; Matias Tolaba, Matias Regalia, Emanuel Saihueque, Maximiliano Lozano; Tomas Pallero y Cristian Goñi. DT: Pablo Regalia.
Goles: Agustín Abatedaga y Luis Wehrhahne.
Incidencias: Gaspar Saint Martín erró un penal.
Cuarta: Ganó Claromecó 4 a 0
Posiciones Segunda: Alumni 13, Agrario 13, Claromecó 13, Argentino 10, Copetonas 9, Unión 8, Garmense 6, Barra 4 Central 3, A.C.D.C 1 y Cascallares 1.
Posiciones Cuarta: Argentino 13, Copetonas 12, Unión 11, Juan E. Barra 9, Claromecó 9, Agrario 8, Garmense 7, A.C D.C 4, Central 3, Cascallares 2, Alumni 2.
Próxima Fecha: Argentino – Agrario, Central – Cascallares, Copetonas – Alumni, Garmense – Unión y Barra – A.C.D.C. Libre: Claromecó.