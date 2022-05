Fútbol de Segunda: Claromecó y Agrario siguen siendo líderes

Se disputó la 8ª fecha del torneo Oficial de ascenso de la liga Tresarroyense con lluvia por momentos, con estos resultados:

Central 1 –Agrario 6

Al mediodía en cancha de Argentino, uno de los líderes, Agrario, goleó al Deportivo Central por 6 a 1, con los goles de Franchesquetti (3) uno en el primer tiempo y dos en el complemento, Pan, Galarza y Tries en el segundo tiempo. Descontó Rojas de penal para Central.

Preliminar: 3 a 2 ganó Agrario.

Cascallares 0 – Claromecó 1

En el Fortín, Claromecó, otro de los líderes, venció de visitante por 1 a 0 con gol de Sueyro en el segundo tiempo.

Incidencias: Expulsados Escurra (Claromecó) y Córdoba (Cascallares) . Preliminar: Ganó Cascallares 1 a 0.

Barra 3 –Argentino 2

En Juan E. Barra, el local batió a Argentino 3 a 2 con goles de Martinez (3) uno en el primer período y dos en el segundo. Los goles del bicho, Minor y Sosa.

Preliminar empate 2 a 2.

Alumni 3 – ACDC 1

En Orense, el rojo local, venció a los cristianos con goles de Cattanio (2) uno de penal, y Navarro. Arán en contra para ACDC.

Incidencias: Expulsado Espinosa (A). Preliminar: Empate 0 a 0.

San Martín 2 – Copetonas 1

En Chaves, el Santo local derrotó al equipo del Peco Segovia, por 2 a 1. Los goles Siervo y Bravo para el local y Bronsoe para la visita. Incidencia: Expulsado Palma (C).

Preliminar: 1 a 0 San Martín.

Posiciones: Claromecó y Agrario 13, San Martín 10, Argentino 7, Barra * y Alumni 6, Central y Copetonas 5, ACDC y Cascallares * 1.

*tienen un partido postergado.

Posiciones Cuarta: Alumni y San Martín 10, Agrario 8, Claromecó, ACDC y Barra* 6, Copetonas 5, Argentino 4, Central y Cascallares* 3.

*tiene un partido postergado.

Próxima fecha: 6ª, Central – ACDC, Barra vs Copetonas, Alumni vs San Martín, Cascallares vs Argentino y Claromecó vs Agrario.

