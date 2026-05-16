Fútbol de Segunda: comenzó la sexta fecha

16 mayo, 2026 0

Este sábado con las victorias de Garmense, Argentino y Agrario se puso en marcha la 6° fecha del torneo de Segunda División.

A.C.D.C 0 vs Garmense 2

Formaciones

A.C.D.C: Felipe Monjes, Tomás Hinding, Kevin Moreyra, Gabriel Rodríguez, Dylan Smidt; Tiziano Zuniga, Nicolás Sauce, Nicolás García, Federico Llanos; Axel Galli y Diego Álvarez. DT: Guillermo Sauce.

Garmense: Erick Larsen; Mario Díaz, Ignacio Irribarra, Nicolás Cejas, Virginio Soto; Renzo Formenti, Leandro Caparros, Nicolás Quantín; Ivo Álvarez, Franco Zaragoza y Julián Del Río. DT: Martín Souto.

Goles: Renzo Formenti y Julián Del Río

Resultado Cuarta: Ganó Garmense 1 a 0

Unión 0 vs Copetonas 0

Formaciones:

Unión: Agustín Verga Lobos; Ángel Marín, Elian Álvarez, Gerónimo Lantaño, Juan Sollano; Tomas Quintana, Santiago Paredes, Jonathan Espinoza, Diego Rivera; Gastón Di Croce y Agustín Urban. DT: Lucas Martínez.

Copetonas: Javier Bracamonte; Catriel Alfaro, Jeremías Hansen, Mauro Sallago, Francisco Hansen, Alan Bromsoe, Luciano Sallago, Nahuel Montero, Tobías Epulef; Gustavo Lacoste y Kevin Arana. DT: Marcos García.

Resultado Cuarta: empataron 1 a 1

Cascallares 1 vs Argentino 2

Formaciones:

Cascallares: Benjamín Reynoso; Alejandro Barrionuevo, Bautista Irastorza, Ulises Barrionuevo, Dante Guaytifil; Jonathan Geoffroy, Geronimo Garzon, Nicolas Garrido; Jonás Villalba, Nahuel García y Jeremías D’annunzio, Walter Garzón.

Argentino: Joaquín Salazar; Benjamín Rodríguez, Alan Troncoso, Lautaro Moro, Agustín Gerónimo; Marcos Bastias, Nahuel Viera, Oscar Bastias; Nahuel Miranda, Juan Soler y Franco Miranda. DT: Juan Zubillaga.

Goles de Bruno Núñez en Cascallares y Mariano Salomón y Franco Miranda para Argentino

Incidencias: Expulsados Benjamín Reynoso en Cascallares, Oscar Bastias en Argentino y Nahuel Viera erró un penal, por su parte Joaquín Salazar le atajó un penal a Jeremías D´annunzio

Resultado Cuarta: victoria de Argentino 4 a 1

Agrario 3 vs Juan E. Barra 1

Formaciones

Agrario: Maximiliano Ces, Juan Cruz Ganim, Gino Barcellandi, Emanuel Freidiaz, Dante Ramallo; Kevin Romano, Elian Cappa, Sócrates Courtil, Ignacio Ausmendi; Leo Tries y Juan Izquierdo. DT: Cristian Di Rocco.

Barra: Nicolas Giménez; Emanuel Arguello, Jorge Barragan, Miguel Prevostini, Julián Nievas; Emanuel Elizalde, Braian Díaz, Juan Marín, Franco González; Alex Prevostini y Alejandro Cruz. DT Dario Pollese.

Goles: en Agrario Leo Tries, Dante Ramallo y Juan Izquierdo descontó Emanuel Elizalde

Resultado Cuarta: empataron 2 a 2.

Posiciones Segunda: Alumni 13, Agrario 13, Claromecó 10, Argentino 10, Copetonas 9, Unión 8, Garmense 6, Barra 4 Central 3, A.C.D.C 1 y Cascallares 1.

Posiciones Cuarta: Argentino 13, Copetonas 12, Unión 11, Juan E. Barra 9, Agrario 8, Garmense 7, Claromecó 6, A.C D.C 4, Central 3, Cascallares 2, Alumni 2.

La fecha se completa mañana con el partido de Claromecó – Central

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