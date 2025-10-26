Fútbol de Segunda: Comienza el histórico Pentagonal del Clausura

Este lunes y tras dos suspensiones consecutivas, a partir de las 21:00, comienza el pentagonal para definir al Campeón del Torneo Clausura de Segunda División.

En la cancha de Independencia (Adolfo Gonzales Chaves), se enfrentan Agrario y Argentino Junior. Aidan Codagnone será el árbitro principal.

Unión y Recreativo Claromecó van a jugar en la cancha de El Nacional. El juez del partido será Miguel Rossi.

Libre: San Martin

A este Pentagonal llegan los 5 equipos que quedaron igualados en la primera colocación del Torneo Clausura de Segunda División.

Van a jugar todos contra todos a una sola rueda y el ganador será el Campeón. En caso de ser Claromecó, quien se quede con el título, será el Campeón del Año ya que fue el Campeón del Torneo Apertura y además ascenderá directamente a Primera División.

Este Pentagonal tendrá una novedad en caso de haber empate en el tiempo reglamentario habrá una serie de penales dándole un punto extra al ganador de los penales, esto es para tratar de no volver a empatar posiciones.

El campeón será quien sume más puntos, en caso de igualdad de puntos se definirá de diferencia de gol, goles a favor y si persiste la igualdad los dos partidos entre sí o sea los dos partidos del Torneo y los de la definición.

