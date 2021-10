Fútbol de Segunda División: Fecha desdoblada por el Feriado

9 octubre, 2021 Leido: 42

Se disputará la última fecha del Oficial de Segunda con partidos domingo y lunes, por el feriado largo. Los encuentros comenzarán a las 15:30. Cuarta juega a las 13:30.



Domingo

Central vs. Agrario (cancha de Argentino) Árbitro Alejandro Henríquez con Juan Bustos y Jesica Martín.

San Martin vs. ACDC: Árbitro Federico Torraca. Asistentes: Miguel Rossi y Fernando Pozo.

Lunes

Cascallares vs. Claromecó: Árbitro Juan Namuncurá. Asistentes: Gustavo Aguirre y Oscar Barragán.

Argentino vs. Echegoyen: Árbitro Diego Márquez con Dalma Cortadi y Gastón Espinosa.

Copetonas vs. Alumni: Árbitro Luis Matallán. Asistentes: Leonardo Carrizo y Maite Otaegui.

Libre: Barra.

Volver