Futbol de Segunda: Ganó San Martin en el cierre de la 6º fecha del Clausura

10 agosto, 2025 0

Al mismo tiempo que en Primera, se completó la 6º fecha del Clausura en Segunda División con el partido entre Copetonas y San Martín.

Copetonas 0 – 1 San Martín

Formaciones:

Copetonas 4 – 4 – 2: J. Bracamonte, I. Pinarde, A. Muape, I. Carrizo, M. Sallago, L. Sallago, F. Méndez, I. Hastrup, M. Fauquen, E. Piñero y K. Arana.

Director Técnico: Carlos Quintana.

San Martín 4 – 4 – 2: N. Bellusci, J. Toledo, E. Vissani, B. Osses, I. Bonini, B. Piscicelli, A. Díaz, L. Mozo, F. Calvo, L. González y C. Varas.

Director Técnico: Maximiliano Siervo.

Incidencias: no hubo.

Gol: Blas Piscicelli (SM)

Cuarta: Ganó Copetonas 4 a 0

Posiciones Segunda:

¡ARDE EL TORNEO DE SEGUNDA! El empate de Agrario provocó que, tras la victoria de Unión, el Tatengue quede a dos unidades de la Banda Roja que es líder solitario del torneo.

Agrario 13 Pts.

Argentinos Juniors 12 Pts.

Unión 11 Pts.

Recreativo Claromecó 9 Pts.

San Martin 9 Pts.

Garmense 9 Pts.

Central 5 Pts.

Cascallares 4 Pts.

Juan E. Barra 4 Pts.

ACDC 3 Pts.

Copetonas 2 Pts.

Tabla clasificatoria a Liguilla:

Juan E. Barra quedo a tiro de ingresar a zona de clasificación tras su empate ante Agrario.

Recreativo Claromecó 32 Pts.

A LIGUILLA: Agrario 29 Pts.

A LIGUILLA: Unión 29 Pts.

A LIGUILLA: Argentinos Juniors 28 Pts.

A LIGUILLA: San Martin 28 Pts.

A LIGUILLA: Garmense 24 Pts.

A LIGUILLA: Central 16 Pts.

ACDC 16 Pts.

Juan E. Barra 15 Pts.

Cascallares 9 Pts.

Copetonas 9 Pts.

Posiciones Cuarta:

¡Unión sigue a paso firme! El Tatengue, triunfó e igualó la línea de Argentino Junior. Copetonas goleó a San Martin y se mete en la pelea.

Argentinos Juniors 15 Pts.

Unión 15 Pts.

Copetonas 11 Pts.

Central 10 Pts.

Garmense 10 Pts.

Juan E. Barra 9 Pts.

Cascallares 6 Pts.

ACDC 4 Pts.

Recreativo Claromecó 3 Pts.

Agrario 3 Pts.

San Martin 1 Pts.

Próxima Fecha N° 7 del Torneo Clausura:

La próxima fecha tendrá como duelo clave a Agrario vs Unión, un encuentro que puede definir el futuro del torneo. Por la tabla de Liguilla, Central vs Juan E. Barra es el duelo a destacar.

Central vs Juan E. Barra.

Argentinos vs Copetonas.

Agrario vs Unión.

Cascallares vs Recreativo Claromecó.

San Martin vs Garmense.

Equipo que queda libre: ACDC

