Futbol de Segunda: Ganó San Martin en el cierre de la 6º fecha del Clausura
Al mismo tiempo que en Primera, se completó la 6º fecha del Clausura en Segunda División con el partido entre Copetonas y San Martín.
Copetonas 0 – 1 San Martín
Formaciones:
Copetonas 4 – 4 – 2: J. Bracamonte, I. Pinarde, A. Muape, I. Carrizo, M. Sallago, L. Sallago, F. Méndez, I. Hastrup, M. Fauquen, E. Piñero y K. Arana.
Director Técnico: Carlos Quintana.
San Martín 4 – 4 – 2: N. Bellusci, J. Toledo, E. Vissani, B. Osses, I. Bonini, B. Piscicelli, A. Díaz, L. Mozo, F. Calvo, L. González y C. Varas.
Director Técnico: Maximiliano Siervo.
Incidencias: no hubo.
Gol: Blas Piscicelli (SM)
Cuarta: Ganó Copetonas 4 a 0
Posiciones Segunda:
¡ARDE EL TORNEO DE SEGUNDA! El empate de Agrario provocó que, tras la victoria de Unión, el Tatengue quede a dos unidades de la Banda Roja que es líder solitario del torneo.
Agrario 13 Pts.
Argentinos Juniors 12 Pts.
Unión 11 Pts.
Recreativo Claromecó 9 Pts.
San Martin 9 Pts.
Garmense 9 Pts.
Central 5 Pts.
Cascallares 4 Pts.
Juan E. Barra 4 Pts.
ACDC 3 Pts.
Copetonas 2 Pts.
Tabla clasificatoria a Liguilla:
Juan E. Barra quedo a tiro de ingresar a zona de clasificación tras su empate ante Agrario.
Recreativo Claromecó 32 Pts.
A LIGUILLA: Agrario 29 Pts.
A LIGUILLA: Unión 29 Pts.
A LIGUILLA: Argentinos Juniors 28 Pts.
A LIGUILLA: San Martin 28 Pts.
A LIGUILLA: Garmense 24 Pts.
A LIGUILLA: Central 16 Pts.
ACDC 16 Pts.
Juan E. Barra 15 Pts.
Cascallares 9 Pts.
Copetonas 9 Pts.
Posiciones Cuarta:
¡Unión sigue a paso firme! El Tatengue, triunfó e igualó la línea de Argentino Junior. Copetonas goleó a San Martin y se mete en la pelea.
Argentinos Juniors 15 Pts.
Unión 15 Pts.
Copetonas 11 Pts.
Central 10 Pts.
Garmense 10 Pts.
Juan E. Barra 9 Pts.
Cascallares 6 Pts.
ACDC 4 Pts.
Recreativo Claromecó 3 Pts.
Agrario 3 Pts.
San Martin 1 Pts.
Próxima Fecha N° 7 del Torneo Clausura:
La próxima fecha tendrá como duelo clave a Agrario vs Unión, un encuentro que puede definir el futuro del torneo. Por la tabla de Liguilla, Central vs Juan E. Barra es el duelo a destacar.
Central vs Juan E. Barra.
Argentinos vs Copetonas.
Agrario vs Unión.
Cascallares vs Recreativo Claromecó.
San Martin vs Garmense.
Equipo que queda libre: ACDC