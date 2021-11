Fútbol de Segunda: Lideran San Martín y Cascallares en sus zonas

31 octubre, 2021

Se jugó esta tarde la 2ª fecha del Torneo Oficial de Segunda División de la Liga Tresarroyense. Ganaron San Marín y Cascallares, de esta forma, continúan siendo líderes en sus zonas.



Resultados

ACDC 1 vs. Cascallares 3

En la cancha cristiana ganó el Fortín con los goles de Zaragoza (2) y Maldonado. Barboza descontó para la ACDC. Preliminar: en tercera ganó ACDC 3 a 2.

Agrario 3 vs. Argentino 1

En De la Garma, el local, venció al Bichito 3 a 1 con goles de Gándara, Auzmendi y Molina, el descuento Minor. Incidencia: Expulsado Iraztorza (A). Preliminar: ganó Agrario 4 a 2.

Central 1 vs. Echegoyen 0

En cancha de Argentino, ganó Central 1 a 0 con el gol de Leguizamón. Cuarta: ganó Central 1 a 0.

San Martín 2 vs. Claromecó 0

El Santo Chavense venció a Claromecó con goles de Villar y Siervo. Preliminar: 1 a 1.

Barra 2 vs. Alumni 1

De local, los barrenses vencieron al Rojo con goles de Acosta de penal y “mascota” Pérez. Había abierto el marcador Di Luca para Alumni. Incidencias: Expulsado Peñalba (A) y Pérez (B) Preliminar: 1 a 1.

Libre: Copetonas.

Posiciones en Segunda:

Zona Chaves: San Martín 6, Agrario, Barra y Central 4 , ACDC 0.

Zona Costa: Cascallares 4, Copetonas 3, Alumni y Claromecó 1, y Echegoyen y Argentino 0.

Posiciones Cuarta:

Zona Chaves: Agrario 13, San Martín 12, Barra 11, ACDC 8 y Central 4.

Zona Costa: Argentino 9; Echegoyen, Cascallares y Alumni 8; Claromecó 7 y Copetonas 6.

Próxima fecha

Alumni vs. ACDC, Argentino vs. Barra, Claromecó vs. Agrario, Echegoyen vs. San Martín y Copetonas vs. Central. Libre: Cascallares.

