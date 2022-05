Fútbol de Segunda: Mandan Claromecó y Agrario

Se jugó la 4ª fecha del torneo Oficial de Ascenso que tiene dos líderes: Claromecó y Agrario.

Resultados:

Central 1 – Alumni 0

En la cancha de argentino a las 12 del mediodía, El deportivo Central batió al rojo de orense por 1 a 0, con el gol de Sahiueque en el primer tiempo. Preliminar: Ganó Alumni 3 a 2.

San Martín 3 – Barra 2

En Chaves también en el adelantado de las 12 del mediodía, el santo derrotó a Barra por 3 a 2 con los goles de Siervo (3) para el local en el primer período. Los goles barrenses Chazarreta (penal) y Oronó en el complemento. Incidencias: Expulsado Piscicelli (SM). Preliminar: empate 3 a 3.

Claromecó 3 –ACDC 0

En la villa balnearia, el local y uno de los líderes, Claromecó venció a los cristianos por 3 a 0 con goles de los necochenses Pego y Sueyro en el primer tiempo. En el segundo período, aumentó Bastías. Preliminar: empate 1 a 1.

Agrario 1 – Argentino 0

En de la Garma, Agrario batió al bicho colorado, por la mínima diferencia. El gol de Agrario, Franchesquetti. Incidencias: Expulsado Vázquez (Agrario). Preliminar: ganó Agrario 4 a 3 .

Cascallares 1 –Copetonas 3

El equipo de Copetonas venció de visitante en el Fortín, al rojinegro 3 a 1. Abrió a cuenta Silva para Cascallares, y empató lacoste (C) en el primer tiempo. En el complemento, Convierten Khol y Sallago para la visita. Incidencias: Expulsado Silva (C) y Morán (C) y Sallago (Cop). Preliminar: ganó Copetonas 3 a 2.

Posiciones en Segunda: Claromecó y Agrario 10, Argentino y San Martín 7, Central y Copetonas 5, Barra * y Alumni 3, ACDC y Cascallares * 1.

Posiciones en Cuarta: Alumni 9 , San Martín 7 , Claromecó 6 , ACDC, Barra *, Copetonas y Alumni 5 , Central y argentino 3 , Cascallares * 0 .

*Tienen un partido postergado.

Próxima fecha: 8ª: Cascallares vs Claromecó, Central vs Agrario, Barra vs Argentino, Alumni vs ACDC y San Martín vs Copetonas.

