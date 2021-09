Fútbol de segunda: Mandan San Martín en la zona, Chaves y Echegoyen en la costa

En la jornada de hoy, se disputaron los encuentros de la segunda fecha del torneo oficial de segunda. Con los siguientes resultados:



Echegoyen 4 vs. Claromecó 3

En Belloq, el local venció a Claromecó en el clásico costero. En el primer tiempo Moreno conviertió dos goles y Sallago el tercero, en el segundo periodo, Bancur descontó para Claromecó, y Moreno anotó el cuarto para Echegoyen, Cifuentes y Sosa pusieron el segundo y tercero para Claromecó.

Incidencias: Expulsados Marcos Bastia (C) y Mink (E). En cuarta fue empate 0 a 0.

Cascallares 2 vs. Copetonas 2

En el “Fortin” no hubo goles en el primer tiempo, en el complemento Zaragoza convirtió el primero para los “Aurinegros”, empató Regalado y aumentó, el mismo Regalado, para los visitantes. En el final, empató Luis Di Croce para los locales de penal.

Preliminar: Cascallares 1 vs. Copetonas 0

Argentino 2 vs. Alumni 2

En la cancha del “Bicho” se dividieron honores el local y Alumni. En el primer tiempo abrió el marcador Ibarlucia para el “Bicho”, en el complemento, Miranda aumentó para el local, y Martinez convirtió dos para Alumni, empatando el cotejo definitivamente.

Incidencias: Expulsado Esvensen (A) 1er T. En el 2º T. Daguerre le atajó un penal a Lozano (A). Cuarta fue empate 4 a 4.

Barra 1 vs. Agrario 1

En De la Garma, no hubo goles en el primer tiempo. En el segundo periodo, Franchischetti convirtió para los locales y empató Chazarreta para los de De la Garma.

Incidencias: Piloni (B) falló un penal. Expulsado el técnico Pollese (B).

Cuarta venció Agrario 2 a 1

San Martín 2 vs Central 1

En Chaves, ganó el local, Duguine abrió el marcador para el “Santo” chavense, en el complemento, Cuevas empató el cotejo, y Agustín Paradisi le dio el triunfo al local.

Incidencias: Expulsados Benítez y Espinosa (Central). Bellusci (SM) le atajó un penal a Leguizamón (C).

Cuarta: gano S. Martín 7 a 0

Libre: ACDC

Posiciones Segunda

Zona Chaves: San Martín 4; Barra y Agrario 2; Acdc 1; Central 0

Zona Costa: Echegoyen 6; Cascallares 4; Argentino 2; Copetonas; Alumni y Claromecó 1

Posiciones Cuarta: San Martín 6; Echegoyen y Alumni 4; Barra; Agrario y Cascallares 3; Claromecó y Argentino 2; Acdc, Copetonas y Central 0.

Próxima fecha Segunda División:

Agrario vs. ACDC

Central vs. Barra

Alumni vs. Claromecó

Copetonas vs. Argentino

Cascallares vs. Echegoyen

Libre: San Martín.

