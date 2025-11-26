Fútbol de Segunda: Omar “Chapa” Fournier, es el nuevo DT de Alumni

26 noviembre, 2025 0

Omar Fournier será nombrado Director Técnico de Alumni de Orense para afrontar la temporada 2026 en la segunda categoría del fútbol liguista. El anuncio oficial se realizará este jueves, desde las 20:30 en el fogón del Club, por parte de los directivos del rojo orensano.

Fournier estará acompañado en el cuerpo técnico por Beto Páez, Sebastián Roppel, Lucas Dadomo, Andrés Navarro y el Ruso Lausten.

Además, se cita a todos los jugadores de Orense, y sus alrededores, que quieran formar parte de la familia de Alumni para encarar la Segunda y Cuarta División del futbol tresarroyense en la siguiente temporada.

