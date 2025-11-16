Fútbol de Segunda: Pálido empate en la primera Final del Año
Este domingo en el Prado Español de Adolfo Gonzales Chaves, San Martín y Recreativo Claromecó empataron 0 a 0 por la primera Final del Año de Segunda División.
Resultado:
San Martín 0 – Recreativo Claromecó 0
Incidencias: fue expulsado en San Martín, el arquero Nicolas Bellusci por cometer un penal a Agustin Bolado.
Posteriormente, entró el arquero suplente Dylan Milano y le atajo el penal al propio Bolado de Claromecó.
El próximo domingo juegan la revancha en Claromecó. Si hay un ganador, ese equipo ascenderá a Primera División; si hay otra igualdad, habrá tercer partido en cancha neutral.
El que gane esta final ascenderá a Primera y el perdedor jugará con el ganador de la Liguilla para luego jugar por la promoción frente a Once Corazones.