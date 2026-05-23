Futbol de Segunda probables formaciones y previas

23 mayo, 2026 26

Este sábado se pone en marcha la 7º fecha del torneo de Segunda División con cuatro partidos que prometen ser muy atractivos, estas son las probables formaciones y previas de cada encuentro.

El bicho recibe a la Banda Roja en un encuentro que promete, por su parte Argentino busca la victoria para alcanzar al puntero Alumni, pero Agrario quiere sumar de a tres para superar al rojo de Orense que juega el domingo.

Probable Argentino: Joaquín Zalazar; Benjamín Rodríguez, Lautaro Moro, Alan Troncoso, Agustín Gerónimo; Marcos Bastias, Nahuel Viera, Maxi Pinela; Nahuel Miranda, Juan Soler y Franco Miranda. DT: Juan Zubillaga.

Probable Agrario: Maximiliano Ces, Juan Cruz Ganim, Gino Barcellandi, German Freidiaz, Dante Ramallo; Kevin Romano, Elian Cappa, Sócrates Courtil, Ignacio Ausmendi; Leo Tries y Juan Izquierdo. DT: Cristian Di Rocco.

El Canalla recibe a Cascallares en un duelo de equipos que aún no sumaron de a tres en el campeonato y buscarán esa primera victoria para alejarse del fondo.

Probable Central: Ángel Galman; Emiliano Giménez, Franco Ovando, Leonardo Cabello, Facundo Escudero; Matias Tolaba, Marcos Leguizamón, Emanuel Saihueque, Maximiliano Lozano; Tomas Pallero y Cristian Goñi. DT: Pablo Regalia.

Probable Cascallares: Thiago Arriagada; Alejandro Barrionuevo, Bautista Irastorza, Ulises Barrionuevo, Dante Guaytifil; Jonathan Geoffroy, Gerónimo Garzón, Nicolás Garrido; Jonás Villalba, Nahuel García y Jeremías D’anunzio. DT: Walter Garzón.

El verde viene de ganar su primer partido, luego de perder el clásico con Agrario venció 2 a 0 a A.C.D.C y buscará estirar ese resultado para acercarse a las primeras posiciones, por otro lado, el Tatengue arrancó fuerte el torneo, pero algunos resultados adversos como el empate con Copetonas en la fecha pasada hicieron que se aleje un poco de los primeros puestos, ahora en su visita a De La Garma buscarán la victoria para continuar en la pelea.

Probable Garmense: Erick Larsen; Mario Diaz, Gonzalo Irribarra, Nicolás Cejas, Virginio Soto; Renzo Formenti, Gonzalo Spindola, Nicolas Quantín, Ivo Álvarez; Franco Zaragoza y Julián Del Rio. DT: Martín Soto.

Probable Unión: Agustín Verga Lobos; Ángel Marín, Gerónimo Lantaño, José Quintana, Santiago Paredes; Enzo Quintana, Jonathan Espinoza, Diego Rivera; Gastón Di Croce y Agustín Urban. DT: Lucas Martínez.

Luego de perder 3 a 1 contra Agrario, Barra se quedo sin su entrenador Dario Pollese, quien fue reemplazado por Jonathan Salinas, en el primer partido al mando del equipo enfrentará al necesitado A.C.D.C conjunto que aun no ganó en el campeonato y se encuentra ante ultimo.

Probable Barra: Nicolás Giménez; Jorge Barragán, Julián Nievas, Emanuel Arguello, Braian Díaz; Franco González, Emanuel Elizalde, Alex Prevostini; Rodrigo Díaz, Alejandro Cruz y Luciano Díaz. DT: Jonathan Salinas.

Probable A.C.D.C: Felipe Monjes, Tomás Hinding, Kevin Moreyra, Gabriel Rodríguez, Rodrigo Ramos; Tiziano Zuniga, Nicolás Sauce, Benjamín Irigoin; Nicolás García, Axel Galli y Diego Álvarez. DT: Guillermo Sauce.

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