Fútbol de Segunda: Suspendida la fecha 1° del Pentagonal

23 octubre, 2025 0

Debido a las condiciones climáticas y las abundantes lluvias que azotan a la ciudad y la región, quedó suspendida la primera jornada del Pentagonal del Torneo Clausura que se iba a disputar este jueves con los partidos de: Unión vs Claromecó y Agrario vs Argentino Junior.

Estos partidos, quedan reprogramados para este viernes a las 21:00 horas. Recordemos que, Unión vs Claromecó se juega en cancha de El Nacional y Agrario vs Argentino Junior en cancha de Independencia (Adolfo Gonzales Chaves).

