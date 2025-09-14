Futbol de Segunda: Unión y Garmense, los ganadores del domingo

14 septiembre, 2025 0

Al mismo tiempo que la Primera, se disputaron los dos partidos faltantes de Segunda División, disputados entre:

Juan E. Barra 0 – 1 Unión

FORMACIONES:

Juan E. Barra 4 – 3 – 1 – 2: H. Merlo, J. Barragán, G. Godoy, L. Díaz, A. Díaz, N. Fígaro, J. Geoffroy, L. Bramajo, G. Bravo, F. Martínez y E. Giuliani.

Director técnico Diego Giuliani.

Unión 4 – 4 – 2: A. Verga Lobos, A. Marín, J. Sollano, A. Vázquez, O. Turienzo, C. Maldonado, E, Quintana, C. González, T. Quintana, R. González y L. Carrera.

Director técnico Lucas Martínez.

Gol: de penal A. Vázquez (U)

Cuarta: Ganó Barra 4 a 3

Cascallares 1 – 2 Deportivo Garmense

FORMACIONES:

Cascallares 4 – 3 – 1 – 2: W. Silva, U. Barrionuevo, A. Caro, F. Ovando, N. Garrido, L. Goñi, C. Ferez, G. Garzón, P. González, D. Pedone y N. García.

Director técnico Joel Meder.

Deportivo Garmense 4 – 4 – 2: E. De Hormaechea, F. Monges, B. Calderón, T. Gándara, M. Díaz, B. Del Rio, K. Romano, B. Díaz, R. Formenti, O. Otreras y M. Elorza.

Director técnico Mariano López.

Goles: de penal N. García (C), R. Formenti, B. Del Rio (DG)

Incidencias: Expulsado M. Díaz en (DG)

Cuarta: Ganó Garmense 1 a 0

Posiciones Segunda:

¡Ganó Unión y alcanzo a Argentino JR en la punta del campeonato! El Tatengue venció a Barra en De La Garma, dejando al rojo vivo la definición del Clausura.

Argentino Juniors 18 Pts.

Unión 18 Pts.

San Martín 15 Pts.

Agrario 15 Pts.

Deportivo Garmense 15 Pts.

Recreativo Claromecó 12 Pts.

Central 11 Pts.

Cascallares 7 Pts.

Juan E. Barra 4 Pts.

A.C.D.C 3 Pts.

Posiciones Cuarta:

Unión cayó sorpresivamente y fue alcanzado por Garmense que triunfó este domingo y por Argentino Junior que ganó el sábado.

Unión 19 Pts.

Deportivo Garmense 19 Pts.

Argentino Juniors 19 Pts.

Central 14 Pts.

Copetonas 13 Pts.

Juan E. Barra 12 Pts.

A.C.D.C 7 Pts.

Recreativo Claromecó 7 Pts.

Agrario 7 Pts.

San Martín 1 Pto.

Posiciones para Liguilla:

Quedo consumada la clasificación de Central a la Liguilla. Entre ACDC, Juan E. Barra, Copetonas y Cascallares se disputarán el último lugar en el mini-torneo.

Unión 36 Pts.

Claromecó 35 Pts.

Argentino Junior 34 Pts.

San Martin 34 Pts.

Agrario 31 Pts.

Garmense 30 Pts.

Central 22 Pts.

ACDC 16 Pts.

Juan E. Barra 15 Pts.

Copetonas 13 Pts.

Cascallares 12 Pts.

Próxima Fecha 10º

A.C.D.C – Cascallares

San Martín – Argentino Juniors

Deportivo Garmense – Agrario

Copetonas – Central

Recreativo Claromecó – Juan E. Barra

Libre: Unión

