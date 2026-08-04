Fútbol de Selección: Debutan la Sub-13 y Sub-15 por el Torneo de Selección

4 agosto, 2026 0

Este miércoles las Selecciones de fútbol de Tres Arroyos sub-13 y 15 debutan por el Torneo de Selecciones que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

La Selección Sub-13 jugará dos partidos contra Olavarría en la zona 1. Será ida y vuelta, primero en condición de visitante, a partir de las 14:00, y luego como local el día 26 de agosto.

La Sub-15 integra la Zona 1 con Olavarría y Liga del sur y jugará un todos contra todos a dos ruedas, donde clasificarán los dos primeros.

El debut de la Sub -15 será a partir de las 16:00, en Olavarría. El fixture continúa con fecha libre. Cerrará la primera rueda de local ante Liga del Sur.

Foto gentileza: Fernanda Pipo

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