Fútbol de Selección: Triunfo de la Sub-15 y derrota de la Sub-13 en el debut

5 agosto, 2026 2

Este miércoles las Selecciones de fútbol de Tres Arroyos sub-13 y 15 debutaron por el Torneo de Selecciones que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana. La Sub-15 ganó su partido, en tanto la Sub-13 cayó en Olavarría.

Resultados:

La Selección Sub-13, por la zona 1, cayó por 3 a 0 con la de Olavarría. Los goles de la ciudad del cemento lo marcaron Thiago Silva, Tomás Fernández y Aquiles Salinas; la revancha se jugará en Tres Arroyos, el día 26 de agosto.

La Sub-15, por la Zona 1, le ganó a Olavarría por 2 a 0 con goles de Benjamín Barile de penal y Lautaro Rosa Viñuela; el próximo partido de la Selección será el miércoles 19 de agosto frente a la Liga del Sur en nuestra ciudad, luego de tener fecha libre.

Posiciones:

Tres Arroyos 3

Olavarría 0

Liga del Sur 0

Foto gentileza Fernanda Pipo

Volver