Fútbol: Debut con derrotas para las selecciones Sub- 13 y Sub- 15
Este miércoles, en el estadio Roberto Lorenzo Bottino de Huracán, por el Torneo Provincial organizado por la Federación Pampeana de selecciones juveniles, debutaron las selecciones de Tres Arroyos.
Síntesis
La Sub -13 cayó frente a Azul por 1 a 0 con gol de Iturriaga para la visita.
Posiciones Sub-13: Olavarría y Azul 3, Tres Arroyos y Coronel Pringles 0.
Próxima fecha, 2ª : Olavarría -Tres Arroyos y Azul -Coronel Pringles.
La Sub-15 perdió ante con Bahia Blanca por 3 a 0. Los goles: Castiglioni , Albarracín y Busacheti.
Incidencias: se fueron expulsados: en el equipo visitante Hormazábal ,y Pellegrini en el equipo local.
Posiciones Sub-15: Olavarría y Liga del Sur 3 , Tres Arroyos y Coronel Pringles 0.
Próxima fecha, 2ª : Olavarría -Tres Arroyos y Coronel Pringles – Liga del Sur.