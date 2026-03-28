Fútbol del Ascenso: Alumni Ganó y es puntero invicto
Este sábado, se disputó la segunda fecha del campeonato del Ascenso, la misma dejo los siguientes resultados:
Argentino Junior 2 vs Juan E. Barra 1
Formaciones:
Argentino: Joaquín Salazar, Alan Troncoso, Cristian Peralta, Benjamín Rodríguez, Nahuel viera, Lautaro Moro, Oscar Bastias, Marcos Bastias, Facundo Gerónimo, Franco Miranda y Diego Muñiz. DT Juan Zubillaga.
Barra: Nicolás Giménez, Emanuel Arguello, Miguel Prevostini, Braian Díaz, Julián Nievas, Franco González, Luciano Díaz, Emanuel Elizalde, Alejo Lastra, Alejandro Cruz y Ale Prevostini. DT: Darío Pollese.
Goles: Franco Miranda y Facundo Gerónimo en Argentinos y Nicolás Andreu en Barra.
Incidencias: Expulsados Solano García en Argentinos y Nicolás Andreu en Barra
Resultado Cuarta: empataron 1 a 1
Central 2 vs Deportivo Garmense 2
Formaciones:
Central: Benjamín Ancho, Emiliano Giménez, Franco Ovando, Facundo Escudero, Leonardo Cabello, Matías Regalía, Tomás Morán, Omar Turienzo, Tomás Pallero, Maximiliano Lozano y Lucas Amado. DT Pablo Regalía.
Garmense: Erick Larsen, Máximo Tumini, Balthazar Caparros, Nicolás Cejas, Virginio Soto, Agustín Montes, Nicolás Quantin, Renzo Formenti, Ivo Álvarez, Julián Del Río y Franco Zaragoza. DT Emanuel Landa.
Goles: Emiliano Giménez y Cristian Goñi en Central y Franco Zaragoza e Ivo Álvarez en Garmense.
Incidencias: Expulsados Cristian Goñi en Central, y Franco Zaragoza, Julián Del Rio y Erick Larsen en Garmense.
Resultado Cuarta: ganó Central 5 a 0
Agrario 4 vs Unión 2
Formaciones:
Agrario: Maximiliano Ces, Juan Cruz Ganim, Dante Ramallo, Germán Freidiaz, Gino Barcellandi, Kevin Romano, Elian Cappa, Sócrates Courtil, Ignacio Ausmendi, Gonzalo Bravo y Leonel Tries. DT Cristian Di Rocco.
Unión: Agustín Verga Lobos; Ángel Marín, Juan Sollano, Yuri Moreno, Elian Álvarez, Enzo Quintana, Jonathan Espinosa, Gastón Di Croce, Elías Banegas, Tomás Quintana y Agustín Urban. DT. Lucas Martínez.
Goles: Ignacio Ausmendi, Leonel Tries, Gonzalo Bravo y German Freidíaz en Agrario, en Unión doblete de Agustín Urban
Resultado Cuarta: ganó Unión 2 a 1
Cascallares 1 vs Alumni 3
Formaciones:
Cascallares: Benjamín Reynoso, Alejandro Barrionuevo Luis Garrido Ulises Barrionuevo, Dante Guaytifil, Jonatan Geoffroy Gerónimo Garzón, Nicolas Garrido Kevin Peralta, Jonás Villalba y Maximiliano González. DT Walter Garzón.
Alumni: Nicolas Herrera, Camilo Cabodevilla, Bautista Peñalba, Agustín Bucci, Alejandro Novara, Manuel Martínez, Mirko Pérez, Agustín Montenegro, Noel Funes, Kevin Ortueta y Tomás Sosa. DT Omar Fournier.
Goles: Gerónimo Garzón en Cascallares y en Alumni Manuel Martínez, Kevin Ortueta y Mirko Pérez.
Resultado Cuarta: empataron 2 a 2
Claromecó 1 vs Copetonas 1
Formaciones:
Claromecó: Nahuel Balul, Alex Melera, Gaspar Saint Martín, Lucas Rodríguez, Kevin Roppel, Fantino Peralta, Facundo Ledesma, Claudio Navarrete, Franco Fernández, Diego Ilzarbe y Matías Torres. DT Omar Fernández.
Copetonas: Javier Bracamonte, Catriel Alfaro, David Funes, Sallago Mauro, Francisco Hansen, Alan Bromsoe, Luciano Sallago, Tobías Epulef, Gustavo Lacoste, Genaro Kohl y Kevin Arana. DT. Marcos García.
Goles: Franco Martínez en Claromecó y Thomas Orellano en Copetonas.
Resultado Cuarta: empataron 3 a 3.
Posiciones Segunda: Alumni 6, Agrario 4, Argentinos 4, Unión 3, Central 2, Copetonas 2, Garmense 2, Claromecó1, Barra 0 y Cascallares 0.
Posiciones Cuarta: Unión 6, Alumni 4, Copetonas 4, Central 3, Agrario 3, Argentinos 2, Claromecó 2, Barra 1, Cascallares 1, A.C.D.C 0 y Garmense 0.
Próxima Fecha:
Unión vs A.C.D.C
Alumni vs Agrario
Copetonas vs Cascallares
Garmense vs Claromecó
Barra vs Central
Libre: Argentinos.