Fútbol del Ascenso: Alumni Ganó y es puntero invicto

28 marzo, 2026 73

Este sábado, se disputó la segunda fecha del campeonato del Ascenso, la misma dejo los siguientes resultados:

Argentino Junior 2 vs Juan E. Barra 1

Formaciones:

Argentino: Joaquín Salazar, Alan Troncoso, Cristian Peralta, Benjamín Rodríguez, Nahuel viera, Lautaro Moro, Oscar Bastias, Marcos Bastias, Facundo Gerónimo, Franco Miranda y Diego Muñiz. DT Juan Zubillaga.

Barra: Nicolás Giménez, Emanuel Arguello, Miguel Prevostini, Braian Díaz, Julián Nievas, Franco González, Luciano Díaz, Emanuel Elizalde, Alejo Lastra, Alejandro Cruz y Ale Prevostini. DT: Darío Pollese.

Goles: Franco Miranda y Facundo Gerónimo en Argentinos y Nicolás Andreu en Barra.

Incidencias: Expulsados Solano García en Argentinos y Nicolás Andreu en Barra

Resultado Cuarta: empataron 1 a 1

Central 2 vs Deportivo Garmense 2

Formaciones:

Central: Benjamín Ancho, Emiliano Giménez, Franco Ovando, Facundo Escudero, Leonardo Cabello, Matías Regalía, Tomás Morán, Omar Turienzo, Tomás Pallero, Maximiliano Lozano y Lucas Amado. DT Pablo Regalía.

Garmense: Erick Larsen, Máximo Tumini, Balthazar Caparros, Nicolás Cejas, Virginio Soto, Agustín Montes, Nicolás Quantin, Renzo Formenti, Ivo Álvarez, Julián Del Río y Franco Zaragoza. DT Emanuel Landa.

Goles: Emiliano Giménez y Cristian Goñi en Central y Franco Zaragoza e Ivo Álvarez en Garmense.

Incidencias: Expulsados Cristian Goñi en Central, y Franco Zaragoza, Julián Del Rio y Erick Larsen en Garmense.

Resultado Cuarta: ganó Central 5 a 0

Agrario 4 vs Unión 2

Formaciones:

Agrario: Maximiliano Ces, Juan Cruz Ganim, Dante Ramallo, Germán Freidiaz, Gino Barcellandi, Kevin Romano, Elian Cappa, Sócrates Courtil, Ignacio Ausmendi, Gonzalo Bravo y Leonel Tries. DT Cristian Di Rocco.

Unión: Agustín Verga Lobos; Ángel Marín, Juan Sollano, Yuri Moreno, Elian Álvarez, Enzo Quintana, Jonathan Espinosa, Gastón Di Croce, Elías Banegas, Tomás Quintana y Agustín Urban. DT. Lucas Martínez.

Goles: Ignacio Ausmendi, Leonel Tries, Gonzalo Bravo y German Freidíaz en Agrario, en Unión doblete de Agustín Urban

Resultado Cuarta: ganó Unión 2 a 1

Cascallares 1 vs Alumni 3

Formaciones:

Cascallares: Benjamín Reynoso, Alejandro Barrionuevo Luis Garrido Ulises Barrionuevo, Dante Guaytifil, Jonatan Geoffroy Gerónimo Garzón, Nicolas Garrido Kevin Peralta, Jonás Villalba y Maximiliano González. DT Walter Garzón.

Alumni: Nicolas Herrera, Camilo Cabodevilla, Bautista Peñalba, Agustín Bucci, Alejandro Novara, Manuel Martínez, Mirko Pérez, Agustín Montenegro, Noel Funes, Kevin Ortueta y Tomás Sosa. DT Omar Fournier.

Goles: Gerónimo Garzón en Cascallares y en Alumni Manuel Martínez, Kevin Ortueta y Mirko Pérez.

Resultado Cuarta: empataron 2 a 2

Claromecó 1 vs Copetonas 1

Formaciones:

Claromecó: Nahuel Balul, Alex Melera, Gaspar Saint Martín, Lucas Rodríguez, Kevin Roppel, Fantino Peralta, Facundo Ledesma, Claudio Navarrete, Franco Fernández, Diego Ilzarbe y Matías Torres. DT Omar Fernández.

Copetonas: Javier Bracamonte, Catriel Alfaro, David Funes, Sallago Mauro, Francisco Hansen, Alan Bromsoe, Luciano Sallago, Tobías Epulef, Gustavo Lacoste, Genaro Kohl y Kevin Arana. DT. Marcos García.

Goles: Franco Martínez en Claromecó y Thomas Orellano en Copetonas.

Resultado Cuarta: empataron 3 a 3.

Posiciones Segunda: Alumni 6, Agrario 4, Argentinos 4, Unión 3, Central 2, Copetonas 2, Garmense 2, Claromecó1, Barra 0 y Cascallares 0.

Posiciones Cuarta: Unión 6, Alumni 4, Copetonas 4, Central 3, Agrario 3, Argentinos 2, Claromecó 2, Barra 1, Cascallares 1, A.C.D.C 0 y Garmense 0.

Próxima Fecha:

Unión vs A.C.D.C

Alumni vs Agrario

Copetonas vs Cascallares

Garmense vs Claromecó

Barra vs Central

Libre: Argentinos.

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