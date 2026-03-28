Futbol del Ascenso: Probables formaciones de la Segunda Fecha

28 marzo, 2026 50

Este sábado a las 16, se disputa la segunda fecha del ascenso y LU 24 te presenta las probables formaciones de cada partido, en la misma, se enfrentan, Central vs Garmense, Argentino vs Barra, Agrario vs Unión, Cascallares vs Alumni y Claromecó vs Copetonas.

Las probables formaciones son:

Central vs. Garmense

Probable Central: Benjamín Ancho, Emiliano Giménez, Franco Ovando, Facundo Escudero, Leonardo Cabello, Matías Regalía, Tomás Morán, Omar Turienzo, Tomás Pallero, Maximiliano Lozano y Lucas Amado. DT Pablo Regalía.

Probable Garmense: Erick Larsen, Máximo Tumini, Balthazar Caparros, Nicolás Cejas, Virginio Soto, Agustín Montes, Nicolás Quantin, Renzo Formenti, Ivo Álvarez, Julián Del Río y Franco Zaragoza. DT Emanuel Landa.

Argentino vs. Barra

Probable Argentino: Joaquín Salazar, Alan Troncoso, Cristian Peralta, Benjamín Rodríguez, Nahuel viera, Lautaro moro, Oscar Bastias, Marcos Bastias, Facundo Gerónimo, Franco Miranda y Diego Muñiz. DT Juan Zubillaga.

Probable Barra: Nicolás Giménez, Emanuel Arguello, Miguel Prevostini, Braian Díaz, Julián Nievas, Franco González, Luciano Díaz, Emanuel Elizalde, Alejo Lastra, Alejandro Cruz y Ale Prevostini.

DT: Darío Pollese

Agrario vs. Unión.

Probable Agrario: Maximiliano Ces, Juan Cruz Ganim, Dante Ramallo, Germán Freidiaz, Gino Barcellandi, Kevin Romano, Elian Cappa, Sócrates Courtil, Ignacio Ausmendi, Gonzalo Bravo y Leonel Tries. DT Cristian Di Rocco.

Probable Unión: Agustín Verga Lobos; Ángel Marín, Juan Sollano, Yuri Moreno, Elian Álvarez, Enzo Quintana, Jonathan Espinosa, Gastón Di Croce, Elías Banegas, Tomás Quintana y Agustín Urban. DT. Lucas Martínez

Cascallares vs. Alumni

Probable Cascallares: Benjamín Reynoso, Alejandro Barrionuevo Luis Garrido Ulises Barrionuevo y Dante Guaytifil, Jonatan Geoffroy Gerónimo Garzón, Nicolas Garrido y Kevin Peralta, Jonás Villalba y Maximiliano González. DT Walter Garzón.

Probable Alumni: Nicolas Herrera, Camilo Cabodevilla, Bautista Peñalba, Agustín Bucci, Alejandro Novara, Manuel Martínez, Mirko Pérez, Agustín Montenegro / Cristian Roteño, Noel Funes, Kevin Ortueta y Tomás Sosa. DT Omar Fournier.

Claromecó vs. Copetonas

Probable Claromecó: Nahuel Balul, Alex Melera, Gaspar Saint Martín, Lucas Rodríguez, Kevin Roppel, Fantino Peralta o Agustín Abatedaga, Facundo Ledesma, Claudio Navarrete, Franco Fernández, Diego Ilzarbe y Matías Torres. DT Omar Fernández.

Probable Copetonas: Javier Bracamonte, Catriel Alfaro, David Funes, Sallago Mauro, Francisco Hansen, Alan Bromsoe, Luciano Sallago, Tobías Epulef, Gustavo Lacoste, Genaro Kohl y Kevin Arana. DT. Marcos García.

Volver