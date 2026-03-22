Futbol del Ascenso: Unión y Alumni punteros en Segunda División
Este domingo, se jugó la primera fecha del Ascenso, la misma dejo cinco partidos muy atractivos, con los siguientes resultados:
Unión 2 vs Cascallares 0:
Unión: Agustin Verga Lobos; Ángel Marín, Juan Sollano, Yuri Moreno, Elian Álvarez; Enzo Quintana, Jonathan Espinosa, Gaston Di Croce, Elías Banegas; Tomás Quintana y Agustin Urban. DT. Lucas Martínez
Cascallares: Benjamín Reynoso; Alejandro Barrionuevo, Bautista Irastorza, Ulises Barrionuevo, Dante Guatyfil, Jonathan Geoffroy, Nicolas Garrido, Geronimo Garzon, Jonás Villalba, Maximiliano Gonzalez y Kevin Peralta. DT: Walter Garzón.
Incidencias, doblete de Agustín Urban. Amonestados, Jonathan Espinosa, Enzo Quintana Unión, Alexis D`anunzio, Geronimo Garzón, Cascallares. Expulsados Diego Duca Unión y Bautista Irastorza Cascallares
Cambios: Aaron Grignoli por Gastón Di Croce, Diego Rivera por Enzo Quintana, Josué Orellano por Eliás Banegas, Chino Rivera por Agustín Urban Unión. Alexis D`anunzio por Nicolás Garrido, Tobías Lucero por Maximiliano González, Jonathan Geoffroy por Núñez Cascallares.
Cuarta: Ganó Unión 6 a 0
A.C.D.C 1 vs Agrario 1
A.C.D.C: Matias Del Grande, Kevin Moreyra, Tomas Hinding, Benjamín Martínez, Tiziano Zuñiga, Carlos Ferez, Nicolas Sauce, Juan Cruz Benitez, Axel Galli, Thiago Miranda y Nicolas García. DT: Guillermo Sauce.
Agrario: Maximiliano Ces, Gino Barcellandi, Dante Ramallo, Juan Cruz Ganim, Kevin Romano, Germán Freidiaz, Gonzalo Bravo, Juan Izquierdo, Leonel Tries, Ignacio Ausmendi y Sócrates Courtil. DT: Cristian Di Rocco.
Incidencias, Goles: Axel Galli, A.C.D.C y Germán Freidiaz, Agrario. Amarillas: Axel Galli, Matías Del Grande, Tiziano Zuñiga A.C.D.C, Sócrates Courtil, Dante Ramallo Agrario, Expulsado Ramallo en el visitante.
Cambios: en ACDC, Rodrigo Ramos por Benjamín Martínez, Benjamín Irigoín por Thiago Miranda, Dylan Schmidt por Carlos Ferez. En Agrario Alan Ganim por Gonzalo Bravo, Elian Cappa por Lionel Tries, Pablo Izquierdo por Sócrates Courtil, Benjamín Orrego Sosa por Juan Izquierdo y Ramiro Coronel por Alan Ganim.
Cuarta: Ganó Agrario 3 a 0
Garmense 1 vs Argentino Junior 1:
Garmense: Erick Larsen; Máximo Tumini, Ignacio Iribarra, Nicolas Cejas, Virginio Soto; Agustin Montes, Guido Tirone, Gonzalo Spindola, Ivo Álvarez; Julián Del Rio y Franco Zaragoza. DT: Emanuel Landa.
Argentino Junior: Joaquin Salazar; Benjamín Rodríguez, Guillermo Irastorza, Cristian Peralta, Oscar Bastias; Marcos Bastias, Nahuel Viera, Franco Miranda; Nahuel Miranda; Solano García y Facundo Geronimo. DT: Juan Zubíllaga.
Incidencias: Goles de Ivo Álvarez en el local y Franco Miranda en Argentino
Cuarta: Ganó Argentino Junior 3 a 0
Alumni 1 vs Claromecó 0:
Alumni: Nicolas Herrera; Bautista Peñalba, Agustin Bucci, Alejandro Novara, Santiago Giamberardino; Manuel Martínez, Cristian Roteño, Agustin Montenegro, José Florez; Kevin Ortueta y Gianluca Chiachio. DT: Omár Fournier.
Claromecó: Nahuel Balul; Claudio Navarrete, Gaspar Saint Martin, Alex Melera, Kevin Roppel; Franco Fernández, Facundo Ledesma, Pablo Ullua, Dario Pose; Diego Ilzarbe y Matias Torres. DT: Omár Fernández.
Incidencias, Gol de Mirko Pérez. Expulsado, Manuel Martínez en Alumni y Dario Pose en Claromecó
Cuarta: Empataron 1 a 1
Copetonas 1 vs Central 1:
Copetonas: Javier Bracamonte; Catriel Alfaro, David Funes, Facundo Anaya, Francisco Hansen; Francisco Méndez, Nahuel Montero, Luciano Sallago; Gustavo Lacoste; Alan Bromsoe y Genaro Kohl. DT: Marcos García.
Central: Benjamín Ancho; Gastón Paule, Facundo Escudero, Leonardo Cabello; Jiménez, Franco Ovando, Jonathan Jerez, Matias Regalia, Tomás Moran, Emanuel Saihueque; Maximiliano Lozano y Tomás Pallero. DT: Pablo Regalía.
Incidencias: Goles Alan Bromsoe y Tomás Pallero. Expulsados, Alan Bromose en el local y Gastón Paule en Central
Cuarta: Ganó Copetonas 4 a 0.
¡El Tatengue primero en Segunda y Cuarta División! Finalizada la primera fecha del Ascenso, con sus victorias en ambas categorías Unión puntero.
Segunda División:
Unión 3 Pts.
Alumni 3 Pts.
Central 1 Pto.
A.C.D.C 1 Pto.
Copetonas 1 Pto.
Agrario 1 Pto.
Juan E. Barra 0 Pts.
Claromecó 0 Pts.
Cascallares 0 Pts.
Cuarta División:
Unión 3 Pts.
Copetonas 3 Pts.
Agrario 3 Pts.
Argentino 3 Pts.
Alumni 1 Pto.
Claromecó 1 Pto.
Juan E. Barra 0 Pts.
Cascallares 0 Pts.
Central 0 Pts.
Garmense 0 Pts.
A..C.D.C 0 Pts.
Próxima Fecha:
Argentino vs. Barra
Central vs. Garmense
Claromecó vs. Copetonas
Cascallares vs. Alumni
Agrario vs. Unión.
Libre: ACDC.
Fotos Unión vs Cascallares Gentileza de Ale Zygal