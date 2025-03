Fútbol: desde La Liga, postergan la fecha para mañana

23 marzo, 2025 1

A raíz de las malas condiciones climáticas, se efectuó una reunión en la sede de la Liga Tresarroyense de Fútbol a los efectos de evaluar el estado de los campos de juego, según el informe de los delegados de cada club.

Por tal motivo, se determinó que los partidos de Primera y Segunda división se disputen mañana, en los mismos horarios.

Es decir, en Primera jugarán Quilmes vs. Once Corazones, Colegiales vs. Echegoyen, Alumni vs. Boca y Huracán Ciclista vs. El Nacional

Mientras que en Segunda lo harán Cascallares vs. Argentino Juniors y Agrario vs. San Martin.

