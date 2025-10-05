Futbol: Echegoyen ganó y se salvó. Once Corazones jugará la Promoción

5 octubre, 2025 486

Se disputo la última fecha del Clausura en Primera División, con los siguientes partidos y resultados:

Recordando que en la jornada del sábado, habían igualado Colegiales y Huracán 0-0.

El Nacional 1 – 2 Villa Del Parque

Formaciones:

El Nacional 4 – 4 – 2: L. Coronel, R. Daguerre, S. Ascensión, B. Barrionuevo, L. Rodríguez, G. Hidalgo, J.S. Granero, N. Cejas, S. Pacheco, A. Barrionuevo y A. Gutiérrez.

D.T: Fabio Martínez

Villa Del Parque 4 – 4 – 2: J.P. Díaz, K. Cejas, I. Bustos, A. Irastorza, A. Tenaglia, J.I. Marchetti, E. Cadona, L. Domínguez, J. Rodríguez, B. Ozcariz y F. Gutiérrez.

D.T: Daniel Fernández.

Incidencias: fueron expulsados, R. Daguerre y N. Cejas (EN) y B. Medwid (V)

Cambios: D. García por S. Pacheco, G. Gasaneo por G. Hidalgo, F. Cejas por A. Gutiérrez (EN

Amarillas: G. Hidalgo, B. Barrionuevo, A. Gutiérrez (EN), E. Cadona, A. Barrionuevo (V)

Goles: G. Hidalgo (EN), F. Gutiérrez, B. Ozcariz (V)

Tercera: Ganó El Nacional 1 a 0

Alumni 1 – 3 Recreativo Echegoyen

Formaciones:

Alumni 4 – 4 – 2: N. Fernández, C. Cabodevilla, J. Espinal, L. Carrizo, S. Giamberardino, E. Barbosa, F. Barbosa, J.P. Fritz, M. Pérez, S. Espinosa y G. Chiachio.

D.T: Omar Espinal.

Recreativo Echegoyen 4 – 2 – 3 – 1: L. Moreno, T. Pavía, A. Barrionuevo, P. Barrionuevo, A. Roldán, M. Gómez, E, Funes, J. Roldán, P. Montero, A. Mink y D. Moreno.

D.T: Bruno Presa

Goles: de penal A. Urban (A), Doblete de D. Moreno, A. Mink (RC)

Incidencia: fue expulsado A. Roldán en (RC)

Tercera: Ganó Alumni 3 a 0

Huracán Ciclista 1 – 1 Once Corazones

Formaciones:

Ciclista 4 – 4 – 2: R. Reynaud, A. Villanueva, J. Britos, A. Duharte, M. Tavieres, O. Toso, N. López, R. Arias, F. Gómez, A. Ontivero e I. Rodríguez.

D.T: Juan Carlos Bermegui.

Once Corazones 4 – 3 – 1 – 2: T. Fernández, E. Iturralde, A. Piñero, M. Fuente, A. González, J. Prieto, J. Salas, J. Villalba, F. Raimondi, L. Rivera y N. Bálsamo.

D.T: Marcos Fernández.

Gol: A. Ontivero (HC), De penal J. Salas (OC)

Tercera: Ganó Once 2 a 1

Quilmes 2 – 2 Boca Juniors

Formaciones:

Quilmes 4 – 4 – 2: F. Ferreyra, A. Rodríguez, G. Leyes, I. Vicente, R. Fauquen, M. Dufourg, M. Daloisio, N, Quintana, J. Sosa, J. Rodríguez y M. Infesta.

D.T: Martín Segovia.

Boca Juniors 4 – 2 – 3 – 1: G. Capristo, F. Hergesheimer, A. Lizarazu, T. Tesone, A. Aja, M. Quattrocchi, J. Martínez, G. Llanos, T. Allende, G. Otreras y J. Del Rio.

D.T: Roberto Reino.

Goles: J. Rodríguez, M. Daloisio (Q), V. Saccone, A. Lizarazu (BJ)

Incidencia: fue expulsado T. Allende en (BJ)

Tercera: Empataron 1 a 1

Olimpo 0 – 1 Independencia

Formaciones:

Olimpo 4 – 4 – 2: A. Ezama, E. Di Roco, K. Gauto, F. Rodríguez, S. Allemma, K. Urbistondo, F. Domínguez, J. Mardones, G. Romito, J.I. Silva y S. Fuertes.

D.T: Guillermo Orsili.

Independencia 4 – 3 – 1 – 2: B, Lleral, M. Gijsberts, J. Retamoso, Aranzabe, F. Ortolachipi, J. Villar, M. González, M. Sosa, T. González, D. Morales y L. Sosa.

D.T: Diego Marcelo.

Gol: T. González (I)

Incidencia: fue expulsado J. Silva (O)

Tercera: Empataron 3 a 3

Posiciones Primera:

Finalizó el Torneo Clausura y así quedó el podio definitivo: Boca -campeón, jugará la Final del Año 2025 el miércoles 8 ante Huracán Ciclista-, Independencia y Olimpo cierran el podio.

Boca Juniors 29 Pts.

Independencia 23 Pts.

Olimpo 18 Pts.

Huracán 17 Pts.

Huracán Ciclista 16 Pts.

Villa Del Parque 15 Pts.

Colegiales 14 Pts.

El Nacional 11 Pts.

Recreativo Echegoyen 11 Pts.

Alumni 9 Pts.

Quilmes 9 Pts.

Once Corazones 8 Pts.

Tabla Anual:

El conteo anual del 2025 finalizó con Boca, comandando la tabla, y los equipos chavenses, Independencia y Huracán Ciclista, en segundo y tercer lugar respectivamente.

Boca Juniors 49 Pts.

Independencia 45 Pts.

Huracán Ciclista 40 Pts.

Huracán 38 Pts.

Olimpo 32 Pts.

Colegiales 30 Pts.

Villa Del Parque 29 Pts.

Quilmes 24 Pts.

El Nacional 22 Pts.

Alumni 20 Pts.

Recreativo Echegoyen 20 Pts.

Once Corazones 13 Pts.

Posiciones Tercera:

Finalizó el campeonato de Tercera División y el podio quedó de la siguiente manera: Independencia -campeón, jugará la Final del Año el 22 de octubre ante Quilmes- Boca y Huracán cierran el podio. Una particularidad llamativa, Echegoyen perdió sus 11 partidos del campeonato y no ha sumado puntos en el torneo.

Independencia 28 Pts.

Boca Juniors 24 Pts.

Huracán 19 Pts.

Olimpo 18 Pts.

Villa Del Parque 17 Pts.

El Nacional 17 Pts.

Once Corazones 16 Pts.

Colegiales 15 Pts.

Quilmes 14 Pts.

Huracán Ciclista 10 Pts.

Alumni 9 Pts.

Recreativo Echegoyen o Pts.

Promedios:

¡Echegoyen ganó y se salvó de todo! El conjunto de Bellocq le ganó 3 a 1 a Alumni y con el empate de Once, continuará en primera división, por su parte, los de Indio Rico deberán disputar la promoción.

Huracán 1,926

Huracán Ciclista 1,838

Independencia 1,691

Boca Juniors 1,661

Olimpo 1,352

Quilmes 1,352

Villa del Parque 1,318

Colegiales 1,294

El Nacional 1,176

Echegoyen 1,102

A PROMOCIÓN: Once Corazones 1,073

DESCENDIDO: Alumni 0,909

Próxima Fecha:

Este miércoles, se disputa el primer partido de la Final del Año 2025 entre Huracán Ciclista y Boca Juniors.

Volver