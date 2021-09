Fútbol: Echegoyen y Cascallares son líderes en segunda

En la jornada de hoy, donde se dio inicio al campeonato de segunda división, se desarrollaron los partidos entre ACDC vs. Barra; Agrario vs. San Martín; Claromecó vs. Argentino; Alumni vs. Cascallares; Echegoyen vs. Copetonas y quedó libre Central. Con los siguientes resultados:

ACDC 1 vs. Barra 1

En la cancha “Cristiana”, no hubo goles en el primer periodo, en el segundo Castillo movió la red para ACDC, y Marcos Toyos igualó el cotejo para los de Barra. Incidencias: fue expulsado Paradisi de Barra. El preliminar fue para Barra 2 a 0.

Agrario 1 vs San Martín 1

En De la Grama, no hubo gritos de gol en el primer tiempo, si en el segundo, con el tanto de Agustín Paradisi para los de Chaves. Baquero, de penal, igualó para Agrario. Incidencias: en el segundo tiempo a los 16 a Tries de Agrario, le atajaron un penal. Fueron expulsados Lizaur de San Martín y Baquero de Agrario. En tercera ganó San Martín 2 a 0.

Claromecó 2 vs Argentino 2

En la costa, el recreativo empató con el “Bichito colorado”, 2 a 2. En el primer tiempo Gerónimo abrió la cuenta para Argentino. En el complemento, Sosa e Izarbe convirtieron para Claromecó. Lo igualóIrartorza para Argentino. Incidencias: fue expulsado Álvarez de Argentino. Preliminar empate 2 a 2.

Alumni 0 vs Cascallares 1

En Orense el “Rojinegro” se trajo un triunfado por 1 a 0. El gol de Cascallares lo convirtió Salomón a los 46. Tercera ganó Alumni 1 a 0.

Echegoyen 3 vs Copetonas 1

En San Francisco de Bellocq, los locales vencieron a Copetonas 3 a 1. En el segundo periodo, Sallago abrió la cuenta para Echegoyen después Plaza y Mink aumentan para los locales. Arana descontó para Copetonas.

Preliminar ganó Echegoyen 3 a 2.

Libre: central.

Posiciones Segunda:

Zona Chaves: Agrario, San Martín, ACDC y Barra 1, Central 0

Zona Costa: Echegoyen y Cascallares punteros con 3, Claromecó y Argentino 1, Alumni y Copetonas 0.

Posiciones en Cuarta

Zona Chaves: Barra y San Martín 3, Agrario, ACDC y Central 0

Zona Costa: Echegoyen y Alumni 3, Claromecó y Argentino 1 y Copetonas y Cascallares 0.

Próxima fecha de segunda

San Martín vs. Central, Barra vs. Agrario, Cascallares vs. Copetonas, Argentino vs. Alumni , Echegoyen vs. Claromecó. Libre: ACDC.

