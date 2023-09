Fútbol: el 10 de octubre comienzan las eliminatorias para el Bonaerense Pampeano de Selecciones

26 septiembre, 2023

Ya se conoció la fecha de las eliminatorias para el torneo Bonaerense Pampeano de Selecciones de fútbol en las que participa Tres Arroyos en Sub 13 y Sub 15.

La Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana anticipó que el martes 10 de octubre comenzará la eliminatoria para los seleccionados Sub 13.

La final nacional será en Córdoba capital y el Consejo Federal quiere a los clasificados para el 15 de noviembre a más tardar, es por ello que esta eliminatoria será en playoff.

Aún no se conoce el rival, pero Tres Arroyos jugará un ida y vuelta el 10 y 13 de octubre, en caso de pasar volverá a jugar el 17 y 20 y así seguirá hasta conocer quién se queda con la plaza de la Federación para participar en Córdoba.

Una vez concluida la eliminatoria del Sub 13 comenzará la de Sub 15, que tendrá el formato de grupos, dado que no tiene final nacional y en consecuencia no se necesita hacer una competencia rápida e intensa.

Por su parte, la selección femenina mayor está inscripta a la espera del inicio que se estima para cuando concluya la Copa Federal, que esta semana comenzará a jugar las semifinales.

