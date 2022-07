Fútbol: El martes 26 arrancarán las eliminatorias para el Federal de Clubes de inferiores

19 julio, 2022 Leido: 150

El próximo martes 26, comenzarán las eliminatorias de las divisiones inferiores de fútbol para el torneo Federal de Clubes que todavía no tiene fecha de inicio, pero está confirmado.

La eliminatoria será todos contra todos y el que sume más puntos clasificará.

Los clubes son:

Sub 13: El Nacional, Huracán, Villa, Ciclista y ACDC.

Sub 15: El Nacional, Huracán, Villa, Ciclista y Unión.

Sub 17: Huracán, El Nacional, Villa, Ciclista y Agrario.

1ª Fecha: 13.00 hs, El Nacional-Huracán y Villa-Ciclista.

2ª fecha (jueves 28): 13.00 hs, Unión –ACDC, Agrario-El Nacional y Villa-Huracán.

