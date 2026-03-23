Fútbol: el martes Ciclista y San Martín juegan la Copa Challenger
Huracán Ciclista y San Martín, ambos equipos chavenses, jugarán el martes en la cancha de Deportivo Independencia, por la Copa Challenger de la Liga Regional de Fútbol.
La misma se instituye y disputa entre quienes lograron los campeonatos de Primera y Segunda División, y se juega desde el 2018 de manera continua, sólo interrumpida por la pandemia.
Los clubes que han disfrutado al lograr este trofeo son los siguientes:
2018: La gana Huracán, goleando a Villa del Parque 5 a 1 con goles de Elizondo -2- Ciccioli , Domínguez y Vannieuwenhoven, para Huracán, descontando Marchetti para Villa.
2019, Colegiales Campeón. Derrota a Quilmes 3 a 1, con goles para el escolar de Agustín Barrionuevo , Aarón Cardenas y el “Flaco” José Manuel López -actual jugador de Palmeiras- José Manuel López. Maxi Lozano marcó para Quilmes.
2020: no se juega por la pandemia del COVID -19
2021: Victoria de Once Corazones de Indio Rico frente a Recreativo Echegoyen, empataron 1 a 1 en el tiempo reglamentario con goles de Sabatini para los de Indio Rico y Facundo Gerónimo para los de Bellocq. Hubo penales y ganó Once por 4 a 3.
2022: Repite Huracán ante Agrario: Gana 2 a 1 con goles de Lucio Barroca y Joaquín Díaz . Mouhapé convirtió para Agrario.
2023: Huracán Ciclista derrota en la final a Recreativo Claromecó en los penales 5 a 4, tras empatar en los 90 minutos 1 a 1. Goles de Facundo Gómez Para Ciclista y Saint Martin para Claromecó.
2024: Villa del Parque le gana al Campeón anterior, Huracán Ciclista, con gol de Franco Gutiérrez por 1 a 0.
2025: se disputa este martes.
Resumen de títulos ganados:
Huracán 2
Villa del Parque 1
Colegiales 1
Once Corazones 1
Huracán Ciclista 1
No se disputó 1
Vale aclarar que las finales se juegan al año siguiente del calendario: por ejemplo, Huracán Ciclista y Villa del Parque salieron Campeones en el año 2024, y la final se jugó en 2025.