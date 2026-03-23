Fútbol: el martes Ciclista y San Martín juegan la Copa Challenger

23 marzo, 2026 30

Huracán Ciclista y San Martín, ambos equipos chavenses, jugarán el martes en la cancha de Deportivo Independencia, por la Copa Challenger de la Liga Regional de Fútbol.

La misma se instituye y disputa entre quienes lograron los campeonatos de Primera y Segunda División, y se juega desde el 2018 de manera continua, sólo interrumpida por la pandemia.

Los clubes que han disfrutado al lograr este trofeo son los siguientes:

2018: La gana Huracán, goleando a Villa del Parque 5 a 1 con goles de Elizondo -2- Ciccioli , Domínguez y Vannieuwenhoven, para Huracán, descontando Marchetti para Villa.

2019, Colegiales Campeón. Derrota a Quilmes 3 a 1, con goles para el escolar de Agustín Barrionuevo , Aarón Cardenas y el “Flaco” José Manuel López -actual jugador de Palmeiras- José Manuel López. Maxi Lozano marcó para Quilmes.

2020: no se juega por la pandemia del COVID -19

2021: Victoria de Once Corazones de Indio Rico frente a Recreativo Echegoyen, empataron 1 a 1 en el tiempo reglamentario con goles de Sabatini para los de Indio Rico y Facundo Gerónimo para los de Bellocq. Hubo penales y ganó Once por 4 a 3.

2022: Repite Huracán ante Agrario: Gana 2 a 1 con goles de Lucio Barroca y Joaquín Díaz . Mouhapé convirtió para Agrario.

2023: Huracán Ciclista derrota en la final a Recreativo Claromecó en los penales 5 a 4, tras empatar en los 90 minutos 1 a 1. Goles de Facundo Gómez Para Ciclista y Saint Martin para Claromecó.

2024: Villa del Parque le gana al Campeón anterior, Huracán Ciclista, con gol de Franco Gutiérrez por 1 a 0.

2025: se disputa este martes.

Resumen de títulos ganados:

Huracán 2

Villa del Parque 1

Colegiales 1

Once Corazones 1

Huracán Ciclista 1

No se disputó 1

Vale aclarar que las finales se juegan al año siguiente del calendario: por ejemplo, Huracán Ciclista y Villa del Parque salieron Campeones en el año 2024, y la final se jugó en 2025.

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