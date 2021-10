Fútbol: El Nacional y Huracán son líderes en Primera

Se jugó la 5ª fecha del Torneo Oficial de fútbol de Primera División en nuestra ciudad y la zona. Ganaron Huracán y El Nacional y mandan en sus zonas: el Decano en la A y el Globo en la B.

Once Corazones es escolta en la A, y Boca en la B.

Síntesis:

Independencia 1 vs. Villa 3

En Chaves, los de la V azulada lograron un significativo triunfo por 3 a 1, Con los goles de Marchetti y Franco Gutiérrez (2) en el primer tiempo. En el segundo periodo, descontó Sillinger para los locales.

Tercera: ganó Villa 4 a 2.

Garmense 1 vs. Boca 3

En De La Garma, Boca logró ganar de visitante y quedar segundo en su zona.

Los goles: en el primer tiempo, Banega (2) y Armesto (de penal), para Boca.

El gol de Garmense, Del Río.

Preliminar: 2 a 1 ganó Boca.

Olimpo 0 vs. Huracán 1

En el estadio aurinegro, el Globo ganó y sigue puntero en su zona.

El gol: en el segundo periodo, Henríquez.

Preliminar: Gano Huracán 9 a 2.

El Nacional 1 vs. Ciclista 0

En el Mateo Catale ganó el Decano con un gol olímpico de Agustín Barrionuevo en el primer tiempo y eso le valió seguir mandando en la zona A.

Tercera: Ganó Ciclista 2 a 1.

Colegiales 3 vs. Once Corazones 1

El escolar en su casa, derrotó a Once y quedó tercero en la zona.

Los goles: Barrionuevo y Elorza para el local en el primer tiempo.

En el complemento, Descontó Fauquen para los de Indio Rico y Biera le dio cifras definitivas al cotejo.

Preliminar: ganó Once 1 a 0.

Quilmes 1 vs. Unión 1

En el complejo cervecero no hubo ganador, fue empate.

En el primer tiempo no hubo goles, en el segundo, Daloisio convirtió para Quilmes y luego empató Iriarte para Unión.

Tercera: empate 0 a 0.

Posiciones:

Zona A: El Nacional 12, Once Corazones 8, Colegiales 7, Quilmes y Ciclista 5, Unión 1.

Zona B: Huracán 13, Boca 8, Independencia y Villa 7, Olimpo 6 y Garmense 4.

Posiciones en Tercera:

Zona A: Once Corazones 12, Ciclista 11, Unión 6, Colegiales, El Nacional y Quilmes 4.

Zona B: Boca 13, Huracán y Villa 8, Independencia 6, Olimpo 5 y Garmense 1.

Próxima fecha:

Ciclista vs. Unión, Once Corazones vs. El Nacional, Colegiales vs. Quilmes , Olimpo vs. Independencia , Villa vs. Garmense , Huracán vs. Boca.

