Fútbol: el Torneo Oficial de Segunda comienza el 15 de marzo

10 febrero, 2026 0

Este lunes en la reunión de Segunda División, llevada a cabo en la sede de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, se determinó que el torneo del ascenso comience el domingo 15 de marzo.

El torneo, será todos contra todos y en la próxima reunión se determinará si habrá Apertura/Clausura o si será un solo torneo largo con un campeón al finalizar el mismo.

Otra novedad fue que finalmente habrá Promoción y por ende se tendrá que definir en reuniones posteriores como será la disputa de la Liguilla para aspirar a un segundo ascenso.

