Fútbol: Emiliano Cortés llegó a Independencia

15 febrero, 2022 Leido: 327

El futbolista tresarroyense Emiliano Cortés, quien jugara en varias ligas de las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, arribó a Deportivo Independencia de Gonzalo Chaves.



Habló con LU 24 sobre su llegada al Ventarrón: “llegué al mediodía a Chaves, ya estamos en la pretemporada, estoy contento. Estaba viajando mucho por ciudades y provincias y se me hacía difícil estar lejos, perdí finales de ascenso y a veces priorizas la familia, me llamó Independencia y era la posibilidad de estar cerca de casa y lo decidí”.

Comentó que “siempre quise jugar acá en Independencia, es buena gente, un club hermoso. Conocí al “Cubano” Fernández en Necochea, en Villa del Parque, se enteró que estaba de vacaciones acá y me llamó por teléfono y me planteó la idea de jugar en Chaves. Le dije que sí por lo deportivo y por estar cerca de casa”.

“Hoy entrenamos en un sólo turno y a partir de mañana haremos dos, estamos planificado la parte física. La Liga de Tres Arroyos es dura, muy competitiva, por eso no siempre gana el mismo equipo, la sigo siempre, se refuerzan bien, hay buenos equipos”, destacó.

“Hoy éramos 35 jugadores entrenando, los chicos van siempre, no faltan, eso es importante. Cuando llegué me hablaron del promedio, pero yo más que nada encaré lo de jugar y salir campeones. Ese es el objetivo, ganar los domingos, hay que ir paso a paso, en noviembre se verá si fue bueno o no. Los chicos acá tienen ganas de aprender, te escuchan, se dejan aconsejar. En un club de pueblo lo bueno es que los chicos son hinchas de ese club”, culminó.

