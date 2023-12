Futbol en el complejo de SMATA

10 diciembre, 2023

Se jugaron los partidos de cuartos de final del torneo de veteranos en el complejo de SMATA con estos resultados:

AA Construcciones le gano a El monito 4 a 0, los de Once vencieron a Lubricentro Acuario 5 a 0, Kuki Aranda derrotó a Masaje Apolo 4 a 1 y La Cachila se impuso a Pinturas 3 a 1.

Las semifinales se jugarán el próximo sábado con los siguientes cotejos:

AA Construcciones vs Los de Once, Kuki Aranda vs La Cachila

Resultados Copa de Plata

Grupo B: Roas venció a Transporte Coplo 3 a 0

Grupo C: La Rueda derrotó a Alpinos del Mar 5 a 3

Grupo D: Independiente triunfó ante Apertura Gaitán 5 a 1

Interzonal: Nexus le ganó a Aberturas Tomaselli 2 a 1

Clasificados del Grupo A: Sacachispas

Clasificados del Grupo B: Roas

Clasificados del Grupo C: La Rueda

Clasificados del Grupo D: Independiente

Resultados de los play offs: Ganó Ruta 3 Sur y jugará la final ante Gilachas

